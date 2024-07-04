Конфликт в Ворохте: что известно о столкновении между местными и сотрудниками ГПСУ и ТЦК

В Ворохте Ивано-Франковской области, 4 июля возник конфликт между местными жителями и представителями ГПСУ и ТЦК. Причиной стало недовольство местных выставленным контрольным постом.

На видеозаписях, которые распространяются сетью, видно, что местные жители сначала словесно выражают свое недовольство, а затем переходят к агрессивным действиям, избивая авто с военным внутри. На кадрах также заметно, как военнослужащего забрызгали газовым баллоном.

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Что известно о конфликте на Прикарпатье

Помощник начальника Черновицкого пограничного отряда Игорь Заруднев сообщил, что местные жители были недовольны установленным контрольным постом. Сейчас пост уже убрали, среди пограничников пострадавших нет.

Местные крушат пост ТЦК: смотрите видео

В то же время в Оперативном командовании "Запад" отметили, что местные жители напали на военнослужащего ТЦК и повредили его автомобиль. Там также отметили, что этот военнослужащий получил ранения в войне против России.

Военнослужащие ТЦК будут и в дальнейшем проверять документы приезжающих лиц,

– отметили в ОК "Запад"

В секторе коммуникаций ГУНП в Ивано-Франковской области сообщили, что полиция получила сообщение о ДТП между двумя машинами.

На месте происшествия правоохранители обнаружили около 200 человек. Полиция зафиксировала ДТП и составляет административные материалы, травмированных нет.

Сейчас полиция изучает обстоятельства конфликта, возникшего на месте. По их данным, конфликт исчерпан, и на месте происшествия больше никого нет.