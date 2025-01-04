Где расположены Воронеж и аэродром "Балтимор", которые атаковали дроны: показываем на карте

Вражеский военный аэродром "Балтимор", что в Воронеже, в ночь на 2 января атаковали неизвестные дроны. Через 2 дня российский город снова оказался под ударом.

Интересно, что в воронежском аэродроме дислоцируется 47 бомбардировочный авиационный полк России. Где расположен "Балтимор", насколько далеко Воронеж от Украины – читайте в материале 24 Канала.

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Что известно об атаке на аэродром "Балтимор" и Воронеж

Российские пропагандисты заявляли, что военный аэродром "Балтимор" в Воронеже мог подвергнуться атаке беспилотников 2 января.

Согласно данным экстренных служб Воронежской области, на аэродром было направлено не менее пяти дронов, которые якобы сбила российская ПВО.

В ночь на 4 января Воронежская область снова оказалась под атакой неизвестных беспилотников. Губернатор региона Александр Гусев объявлял "опасность атаки БПЛА" в регионе, а в соцсетях писали о взрывах.

Впоследствии Гусев написал в телеграм-канале, что ПВО и РЭБ "обнаружили и нивелировали не менее пяти беспилотных летательных аппаратов" в Воронеже и пригороде. По предварительной информации, пострадавших в городе якобы нет.

В то же время губернатор Воронежской области отметил, что, мол, произошло падение нескольких БПЛА на территорию жилых домов Левобережного района города, а в ряде квартир якобы повреждены окна.

Где расположены Воронеж и аэродром "Балтимор": смотрите на карте

Интересно, что вражеский военный аэродром "Балтимор" расположен на правом берегу реки Воронеж в Советском районе. Его построили еще в 1956 году.

На аэродроме "Балтимор" дислоцируется 47 бомбардировочный авиационный полк 105 смешанной авиационной дивизии. Основной тип самолетов, которые расположены на этом аэродроме – Су-34.

Этот аэродром оккупанты используют для ударов по Украине с начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Расстояние от аэродрома до украинской границы в Харьковской области – более 173 километров.

К слову, аэродром "Балтимор" уже не впервые атакуют неизвестные дроны. Российские СМИ писали, что 25 декабря во время обстрела Воронежской области под удар также мог попасть и "Балтимор".