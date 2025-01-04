Цікаво, що у воронезькому летовищі дислокується 47 бомбардувальний авіаційний полк Росії. Де розташований "Балтімор", наскільки далеко Воронеж від України – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про атаку на аеродром "Балтімор" та Воронеж

Російські пропагандисти заявляли, що військовий аеродром "Балтімор" у Воронежі міг зазнати атаки безпілотників 2 січня.

Згідно з даними екстрених служб Воронезької області, на летовище було спрямовано щонайменше п'ять дронів, які буцімто збила російська ППО.

У ніч на 4 січня Воронезька область знову опинилася під атакою невідомих безпілотників. Губернатор регіону Алєксандр Гусев оголошував "небезпеку атаки БпЛА" у регіоні, а в соцмережах писали про вибухи.

Згодом Гусєв написав у телеграм-каналі, що ППО та РЕБ "виявили та нівелювали не менше п'яти безпілотних літальних апаратів" у Воронежі та передмісті. За попередньою інформацією, постраждалих у місті нібито немає.

Водночас губернатор Воронезької області зазначив, що, мовляв, сталося падіння кількох БпЛА на територію житлових будинків Лівобережного району міста, а у низці квартир буцімто пошкоджено вікна.

Де розташовані Воронеж та аеродром "Балтімор": дивіться на карті

Цікаво, що ворожий військовий аеродром "Балтімор" розташований на правому березі річки Воронеж у Совєтському районі. Його побудували ще у 1956 році.

На аеродромі "Балтімор" дислокується 47 бомбардувальний авіаційний полк 105 змішаної авіаційної дивізії. Основний тип літаків, які розташовані на цьому летовищі – Су-34.

Це летовище окупанти використовують для ударів по Україні з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Відстань від аеродрому до українського кордону у Харківській області – понад 173 кілометри.

До слова, аеродром "Балтімор" вже не вперше атакують невідомі дрони. Російські ЗМІ писали, що 25 грудня під час обстрілу Воронезької області під удар також міг потрапити й "Балтімор".