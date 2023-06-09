В Воронеже россияне не справились с БПЛА: он врезался в дом и ранил людей

В России продолжает происходить что-то очень странное. Так, 9 июня стало известно, что в жилую многоэтажку в Воронеже влетел беспилотник. Очевидцы даже сняли момент попадания.

О падении беспилотника стало известно из соцсетей и РосСМИ. Они сообщали, что в результате пострадали несколько человек, передает 24 Канал.

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Влетел в многоэтажку

По имеющимся данным, беспилотник во время падения влетел в многоэтажный жилой дом. Как отметил глава региона Александр Гусев, произошло это на улице Белинского. Он же рассказал, что пострадали два человека. Вскоре актуализировал данные.

Три человека посекло осколками стекла. Помощь оказана на месте, от госпитализации люди отказались,

– заявил Гусев.

Дом дымит после попадания беспилотника: смотрите видео

Также в сеть уже успели выложить видео не только с дымящим домом. Кроме того, очевидцы сняли момент попадания беспилотника. Можно увидеть, что он летел достаточно высоко, но в какой-то момент резко опустился и врезался в многоэтажку.

Момент попадания дрона сняли на видео:

У спецслужб уже есть несколько версий

РосСМИ заявили, что у спецслужб есть предположение, куда на самом деле мог лететь этот беспилотник. Мол:

в 4,5 километра от падения – аэродром "Балтимор";

в 3,5 километра – авиационное предприятие;

всего в 300 метрах – здание управления ФСБ.

Как говорится, выбирайте себе любую цель. Крайне неожиданно, что россияне решили обойтись без сказок, что это Украина атаковала их дронами. Даже те же спецслужбы назвали лишь возможные цели без предъявления обвинений.

Как бы там ни было, мы бы на месте россиян больше боялись, что их покосят собственные вредные привычки. К примеру, увлечение сидром, уже отправившим на тот свет несколько десятков оккупантов.

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