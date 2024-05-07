В Воронежской области России ноют из-за атаки дрона на склад с топливом

В России в очередной раз жалуются на "хлопок". Так, в Воронежской области на территории базы топлива на станции "Лиски" случайным образом нашли обломки дрона.

Об этом сегодня, 7 мая, сообщили российские телеграм-каналы. Пишут, что дрон, судя по вмятине и следам горения, попал по цистерне с топливом.

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Пропагандисты заявили, что неизвестный дрон якобы атаковал склад топлива на железнодорожной станции в Лисках – к югу от Воронежа.

Следы удара БПЛА

Во время дневного обхода охранники базы топлива на станции "Лиски" в Воронежской области заметили обломки беспилотника самолетного типа и вмятину на цистерне с топливом со следами горения, – говорится в сообщении.

Отмечают, что на место вызвали взрывотехников Росгвардии, обломки БПЛА исследовали и изъяли. Традиционно убеждают, что в результате "инцидента" никто не пострадал.

Дроны в России уже привычное явление