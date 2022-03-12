Воронки на дорогах и сожженные дома: как выглядит Макаров, который беспощадно бомбят россияне

Русская орда пытается захватить Киев, щитом которого стали близлежащие города. От обстрелов оккупантов страдает едва ли не вся Киевская область.

От удара рашистов появилась огромная воронка

Под мощный удар врага попал Макаров, который в западном направлении от Киева. Оккупант своими обстрелами уничтожает нашу инфраструктуру.

Это важно Верещук назвала города под Киевом, из которых 12 марта пройдет гуманитарный коридор в столицу

Так от удара русской армии прямо на дороге появилась огромная воронка. Также рашисты попали в гражданские дома.

Сложно сказать, какую угрозу орда видит в простых мирных украинцах. Россия разрушает жизнь нашего населения.



Последствия обстрела Макарова / Фото из телеграма Геращенко

Заметим, что Макаров – одно из наиболее опасных направлений в Киевской области.

Из города пытаются провести эвакуацию людей, в этом враг препятствует своими постоянными обстрелами.

Стоит внимания – Бутусов о плотной обороне Киева и желании оккупантов взять Изюм: смотрите видео