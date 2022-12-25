Но впоследствии стало известно, что губернатор Забайкалья Александр Осипов опубликовал такое же фото в соцсети. Осипов в подписи к фото подчеркнул, что "именно так нужно праздновать новогодние дни", пишет 24 канал.

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Россияне уже не в первый раз присвоили себе эту иллюстрацию

Журналист Андрей Цаплиенко обнародовал доказательства кражи обложки польского журнала WPROST, посвященного нашим военным.

Так, еженедельник Wprost имел обложку, на которой украинские защитники обеспечивают покой семьям перед новогодними праздниками. Журналисты рассказали о преступлениях российских военных в Украине и непростом украинском Рождестве.

Однако российские пропагандисты украли обложку и опубликовали на своих ресурсах. Еще и осмелились "вставить" туда свое стихотворное "творчество" в поддержку армии захватчиков.

Осипов опубликовал картинку, посвященную Украине / Скриншот из соцсетей

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