На Сумщине проводят эвакуацию из Ворожбы и Белополья: показываем эти города на карте

На Сумщине объявили о срочной эвакуации из Ворожбы и Белополья. Это города недалеко от границы с Россией.

Где расположены они на карте, показывает 24 Канал. К слову, россияне 5 мая ударили по Ворожбе – из-за авиаудара погибли два человека.

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Где расположены Ворожба и Белополье

Между городами всего 3 километра. Из Сум до Ворожбы – 53 километра, а до Белополья – 44.

Площадь городов 14,8 и 23,08 километров квадратных соответственно.

Согласно открытым данным, в Ворожбе по состоянию на 2023 год проживали около 4 000 человек, в Белополье по состоянию на 2024 год – 6 000.

Где расположена Ворожба: смотрите на карте

Где расположено Белополье: смотрите на карте

Как рассказал председатель Сумской РГА Михаил Мельник, эвакуационные автобусы из Ворожбы и Белополья отправляются каждое утро в 8:00.

Обратите внимание! Записаться на эвакуацию можно круглосуточно по следующим номерам: оперантный дежурный штаба эвакуации Сумского района – 050 650 70 83; эвакуационный штаб Ворожбы – 093 533 45 00.