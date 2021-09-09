"Ворвались ночью": в Крыму оккупанты задержали родственника заместительницы Кулебы

Среди задержанных 3 – 4 сентября крымских татар оказался родственник первой заместительницы министра иностранных дел. Российские оккупационные власти обвинили Асана Ахтемова в "диверсии на газопроводе". Теперь мужчине грозит до 15 лет незаконного заключения.

Ахтемова задержали без всяких объяснений

Эмине Джепарова рассказала, что задержанный – муж ее троюродной сестры. В дом супругов оккупанты наведались поздно вечером 3 сентября.

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Люди в масках и бронежилетах без опознавательных знаков и без всяких объяснений забрали Асана и отобрали все телефоны. Жена даже ничего не успела сказать своему мужу.

После того в квартиру пришел человек в гражданской одежде, который не представился. Жене показали какой-то документ и начали обыски. Со "следователями", как потом оказалось, было также 2 "понятых".

Из мужчины выбивают "признание"

Оккупанты задержали также брата Асана – Азиза. Обоих подозревают в "диверсии". 7 сентября российский суд избрал мужчинам меру пресечения – содержание под стражей до 4 ноября 2021 года.

Братья Ахтемовы подвергались страшным физическим и психологическим пыткам и давлению. Из них выбивали "признания". Признание в преступлении, к которому они не имеют никакого отношения, а также "показания" под политическим заказом Кремля выставить Наримана Джеляла, как организатора "диверсий",

– рассказала Джепарова.

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На заседание суда по избранию меры пресечения родственников не пустили. Отец увидел Асана, когда его вели в суд. Мужчина имел очень плохой вид. В то же время государственный "адвокат", которого задержанному назначили оккупанты, имел противоположное мнение. Мол, Асан хорошо себя чувствует, только жалуется на тошноту и боль в животе.

Адвоката к Ахтемову не пускают

К задержанному до сих пор не пустили независимого адвоката, с которым семья заключила договор. Государственный "адвокат" Олег Глушко говорит, что Асан якобы "отказывается" от независимого защитника.

"Поверить в это, конечно, трудно. Он также сообщил, что Асана отправят на 21 день на экспертизу в психиатрический диспансер", – добавила заместительница Дмитрия Кулебы.



В Крыму задержали родственника Эмине Джепаровой / Фото из фейсбука заместительницы главы МИД

Полный текст публикации Эмине Джепаровой в фейсбуке:

Массовые задержания крымских татар в начале сентября связывают с реакцией России на успешный старт Крымской платформы. Глава Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что освободить незаконно удерживаемых можно только санкциями.

Задержан и подвергается пыткам Асан Ахтемов – мой родственник.

Последствия от российской агрессии, убеждена, коснулись жизни каждого украинца. Многие украинские семьи переживают собственную трагедию, связанную с утратой, задержанием, заключением или исчезновением близких им людей.

Задержание 3 – 4 сентября во временно оккупированном Крыму 5 крымских татар по сфабрикованному российским оккупантом и политически мотивированному делу о "диверсии на участке газопровода", коснулось непосредственно и моей семьи. Среди арестованных сейчас за решеткой находится муж моей троюродной сестры – Асан Ахтемов.

По сфабрикованным обвинениям с него и его брата Азиза делают диверсанта-исполнителя преступления и открыли уголовное производство по части первой статьи 281 Уголовного кодекса РФ "Диверсия". По этим обвинениям предусматривается лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

7 сентября Нариману Джелялу, Асану и Азизу Ахтемовым подконтрольный российским оккупационным властям суд избрал меру пресечения – содержание под стражей до 4 ноября этого года.

Братья Ахтемовы подвергались страшным физическим и психологическим пыткам и давлению. Классика ФСБ, через которую прошли сотни наших граждан, – из них выбивали "признания". Признание в преступлении, к которому они не имеют никакого отношения, а также "показания" под политическим заказом Кремля выставить Наримана Джеляла, как организатора "диверсий".

Когда Асана заводили в зал суда, его смог увидеть отец и невестка (в сам зал суда не пустили никого из родственников). Они сказали, что у него был очень плохой вид. У государственного "адвоката" была противоположная версия "Асан себя хорошо чувствует. Он только жалуется на тошноту и боль в животе".

Этот пост я хочу посвятить Асану.

Он родился 5 декабря 1989 года в селе Левадки Симферопольского района, АРК. Мать Асана – Зарема, работала медицинской сестрой в больнице Симферополя, а отец Ислям работал в типографии города. Сейчас они на пенсии.

В 2007 году Асан поступает в Крымский институт информационно-полиграфических технологий Украинской академии книгопечатания по специальности инженер-технолог полиграфических технологий. 5 лет, начиная с 2015 года, Асан работал в крымскотатарской газете "Авдет".

Необходимость зарабатывать деньги на содержание семьи заставила парня последний год на момент задержания подрабатывать на доставке еды.

На моей троюродной сестре Репике он женился за год до оккупации. Уже через год после они стали родителями сына Рефата. Спустя еще несколько лет у них родилась дочь Сафие. Асан – замечательный отец и сын. Он также занимается уже пожилыми родителями.

Первые годы после свадьбы Асан и Репика жили с его родителями, а год назад переехали на съемную квартиру, откуда его и вывезли российские силовики.

Ночью 3 сентября примерно в 11 – 12 ночи в их квартиру ворвались люди в масках и бронежилетах без опознавательных знаков и сразу без всяких объяснений забрали Асана и отобрали все телефоны. Жена говорит, что она даже ничего не успела сказать своему мужу. На вопрос жены, куда и почему забрали ее мужа, был ответ, что сейчас придет следователь и все объяснит.

После фактически похищения Асана, в квартиру пришли люди в гражданской одежде без представления или предъявления документов. Жене без всяких объяснений показали какой-то документ, из которого она ничего не смогла понять, и начали проводить обыск. Со "следователями", как потом оказалось, было также 2 "понятых".

Уже под утро приехали кинологи с собаками и стали осматривать и фотографировать их машину, которую опечатали и увезли на эвакуаторе.

Только после 10 часов утра Репика смогла выйти из дома к соседям, чтобы позвонить свекру, который приехал и забрал детей.

Родственники до сих пор не имеют связи с Асаном, их не допускают с ним на встречу и не разрешают говорить даже по телефону. К нему до сих пор не пустили независимого адвоката, с которым семья Асана заключила договор.

Адвокат, который был назначен Асану российской оккупационной властью – Глушко Олег Владимирович, проинформировал, что Асан отказывается от независимого адвоката и не хочет с ним встречаться и разговаривать. Поверить в это, конечно, трудно.

Он также сообщил, что его отправят на 21 день на экспертизу в психиатрический диспансер.

Жена Асана ни разу с момента российской оккупации Крыма не ездила на материк, а Асан только трижды. Первый раз – 3 года назад, чтобы подать документы на паспорт ID и загранпаспорт. Второй раз – чтобы забрать паспорт ID, а загранпаспорт еще не был готов. Из-за COVID не выезжал. Свой загранпаспорт Асан забрал только в этом году, выехав на один день в Херсонскую область.

Асан с Азизом действительно дружили. Часто приезжали друг к другу в гости. С Нариманом Джелялом Асан познакомился, когда работал в газете "Авдет". Они с того момента общались и вместе ходили на разные крымскотатарские мероприятия в Крыму, посещали "суды" и поддерживали родственников арестованных. Наверняка из-за такой активности Асан и попал в поле зрения ФСБ.

Эта история является к сожалению той действительностью давления и страха, которую вряд ли расскажут РФ пропагандисты. Зато они будут убеждать об украинских фашистах и диверсантах, которые являются угрозой "мирной" России.

Убеждена также, что репрессии последних дней являются местью за Крымскую платформу. Включительно с новым задержанием сегодня. Этой ночью в селе Молодежное обыскали дом бывшего члена Симферопольского Меджлиса крымскотатарского народа Эльдара Менситова. Его вывезли в неизвестном направлении. 18 июня 2021 Эльдар давал в "Армянском городском суде" показания по делу против лидера крымских татар Мустафы Джемилева, которого судят в Крыму заочно.

Такая она – горькая оккупация под фанфары россиян на международных площадках о "счастливом бытии крымчан"