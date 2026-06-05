Новая отметка ВОС 999 в Резерв+: что она означает и препятствует ли бронированию

В Резерв+ украинцы могли заметить в электронном военно-учетном документе отметку "ВОС 999. Требует базовой общевойсковой подготовки". Она присваивается военнообязанным, которые не проходили военную службу или учебные сборы, а значит не имеют другой военной специальности в учете.

Об этом говорится на сайте Министерства обороны.

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Что означает ВОС 999?

Эта отметка позволяет оценить количество военнообязанных, которым надо в случае призыва на военную службу по мобилизации на особый период, пройти курс базовой общевойсковой подготовки.

В случае мобилизации или призыва ее нельзя будет отправлять сразу на фронт.

Гражданам, которые заметили ее в своем военно-учетном документе, ничего делать не нужно.

Такая военно-учетная специальность не является основанием для штрафа или других ограничений,

– отмечают в Минобороны.

В то же время, если лицо ранее проходило службу, учебные сборы или военную кафедру, но этого не указано в электронном реестре, то эта отметка может появиться ошибочно. Поэтому в таком случае лучше обратиться в ТЦК и СП для уточнения записей.

Как пояснил юрист Павел Гретченко изданию OBOZ, несмотря на отметку ВОС 999, гражданин не становится "резервистом", а является обычным военнообязанным и не относится к оперативной службе.

Бронировать запрещено только тех, кто заключил контракт или зачислен в оперативный резерв (то есть уже имеет боевой опыт). БОВП не является фильтром для отсрочки. Базовая общевойсковая подготовка (БОВП) нужна только в случае, если вас мобилизуют без брони – тогда вас сначала отправят на обучение,

– добавил Гретченко.

К слову, в Украине уже утвердили новые правила бронирования. До 1 сентября будет действовать переходный период.

В частности, для подтверждения статуса критически важного предприятия и бронирования работников устанавливается минимальный уровень зарплаты – не менее трех минимальных зарплат, или 25 941 гривна.

Также теперь работник сможет учитываться в квоте бронирования только один раз. Это касается как совместителей, так и лиц, которые уже имеют отсрочку по другим основаниям.