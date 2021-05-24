Восемь стран требуют запретить полеты над Беларусью из-за задержания Протасевича

Восемь государств осудили перехват самолета Афины – Вильнюс компании Ryanair и арест журналиста Романа Протасевича в Минске. Они требуют остановить любые полеты над Беларусью.

Соответствующее совместное заявление сделали США, Чехия, Латвия, Германия, Литва, Ирландия, Польша и Великобритания.

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Использование истребителей для перехвата гражданского рейса Ryanair является актом пиратства на маршруте между двумя странами НАТО и ЕС. Этот безрассудный поступок подверг серьезной опасности пассажиров и экипаж,

– говорится в сообщении.

Запретить полеты над Беларусью

Страны обратились к Международной организации гражданской авиации (ICAO) с призывом немедленно провести расследование инцидента и запретить любые полеты над Беларусью.

Этот акт государственного террора и похищения людей представляет угрозу для всех, кто путешествует по Европе и за ее пределами,

– отметили заявители.

Они призвали НАТО и Евросоюз ввести санкции против режима Лукашенко и требуют освобождения Романа Протасевича и других политических заключенных.

Латвия облетает Беларусь

В ICAO уже отреагировали на перехват и отметили, что сильно обеспокоены принудительной посадкой самолета и пассажиров, – это противоречит Чикагской конвенции о гражданской авиации.

Латвийская авиакомпания AirBaltic начала облетать пассажирское воздушное пространство Беларуси. Два рейса Рига – Одесса и Рига – Тбилиси изменили свои пути.

Задержание Протасевича: что известно

Самолет компании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая вынужденно посадили в Минске.

Все потому, что появилась информация якобы о заминировании, хотя взрывчатки так и не нашли. Сообщение о потенциальной опасности поступило от белорусских диспетчеров.

На борту находились 123 пассажира. Среди них экс-редактор оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Его сняли с рейса и задержали.

Журналисту грозит до 15 лет заключения из-за уголовных дел, возбужденных против него в Беларуси.

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