"Воспоминания по 11 сентября": в Австралии самолет пронесся между небоскребами – ужасающие фото
Источник:Daily Mail
В австралийском Брисбене грузовой реактивный самолет С-17 совершил тренировочный полет между небоскребами. Учения в центральном деловом районе города откровенно пощекотали нервы очевидцам.
Передвижение воздушного судна на малой высоте сняли в четверг, 23 сентября. В тот же день в сети начали появляться фото и видео тренировки.
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Жителей Брисбена о репетиционных полетах предупредили заранее. Однако они все равно были откровенно шокированы и напуганы тем, что увидели.
Реактивный самолет Королевских австралийских ВВС намеренно пересекает небоскребы в центре города Брисбен. Это была репетиция авиашоу, вызвавшая немедленные воспоминания по 11 сентября,
– написал один из пользователей в твиттере.
В Австралии самолет пронесся между небоскребами / Фото из твиттера Ben Roache