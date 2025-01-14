Добежал до собрата с 17 обломками в ногах: сапер "Азова" вспомнил, как получил свои ранения

Украинские военные защищают Украину от российских войск уже третий год. Во время боевых действий они могут получить ранения.

Сапер из бригады "Азов" с позывным "Паук" рассказал о двух своих ранениях на фронте. У эксклюзивном интервью 24 Канала он рассказал, что первое получил, находясь в составе 80-й бригады, другое, тяжелее, получил уже в "Азове".

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"Не знаю, как нам повезло выжить"

"Паук" объяснил, что первое ранение было, когда он служил сапером имел задание – перекрыть дорогу от продвижения противника минно-взрывными заграждениями.

Впоследствии поступило задание снимать людей оттуда, потому что враг наступал.

Тогда мы с моим собратом Тарасом отправились туда на нашем Т4. Все было сначала хорошо, мы дошли до позиции, но потом начался серьезный обстрел,

– вспомнил военный.

Они переждали его и начали поиск своих солдат, однако не смогли их найти. Затем они ехали на автомобиле обратно и попали на правый фланг от дороги, который был "серым", то есть наши силы его не совсем контролировали. Там они попали в засаду. Сапер объяснил, что было такое ощущение, будто нас как мишени расстреливают в тире.

Я не знаю, как нам вообще повезло выжить,

– признался боец.

Как "Паук" получил второе ранение

Военный вспомнил, что это было ранение от сброса гранаты с дрона. Тогда они имели задание провести инженерную разведку заброшенных российских позиций, которые должна была занять наша пехота.

"Паук" еще с одним сапером отправились на позиции и начали проводить инженерный поиск. Однако почти сразу они заметили дрон типа Mavic, который начал за ними гоняться.

Я отдал команду собрату отойти к одному перекрытию, а сам укрылся в другом, чтобы не ранило обоих. Дрон сбросил гранату на то укрытие, под которым спрятался я, и граната упала возле меня, я только успел отпрыгнуть,

– рассказал военный.

С дырчатым переломом кости и 17 обломками в ногах сапер добежал до укрытия собрата, откуда тот помог дойти до передней позиции, где ждал боевой медик с медицинским рюкзаком.

Враг не прекращал крыть огнем. По словам бойца, ранение оказалось тяжелым, а лечение длительным.