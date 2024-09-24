Разве что дворцовый переворот: почему россияне не готовы к смене режима

Недовольство на России растет. В частности, российские военные жалуются, что на Курщине нет контрнаступления, а Силы обороны наоборот продвигаются. Также их возмущает уничтожение склада с боеприпасами и ракетами в Тверской области, который "знаменитая" российская ПВО не смогла защитить.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок сказал 24 Каналу, что такое недовольство населения российской властью может сыграть роль в так называемом "дворцовом перевороте". Впрочем, это не такой простой путь.

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Какие настроения в России

На днях проект "Хроники" провел на России новый социологический опрос. Они опросили 800 россиян относительно того, поддерживают ли они решение о полном выводе войск с территории Украины. За полгода количество россиян, которые готовы к такому решению, увеличилось на 9% и сейчас составляет до 49%.

То есть на России уже есть те, кто не хотят воевать. Однако это еще не является точкой бифуркации, чтобы войска развернулись и ушли, ведь есть много факторов, сдерживающих,

– отметил Клочок.

В частности, выплаты контрактникам, которые важны для поддержки их семей, потому что бедность на России – это один из факторов, который определяет готовность воевать. Поэтому недовольство может быть, но оно не сыграет ключевую роль. Впрочем, чем меньше способности воевать будут иметь россияне, тем быстрее произойдут процессы в Кремле, которые могут привести к каким-то решениям.

Обратите внимание! Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что несмотря на проблемы, с которыми сталкиваются россияне, они не готовы к бунту против Владимира Путина. К тому же в стране-агрессоре пока нет сильного лидера, который мог бы его возглавить.

Единственная проблема для нас, когда мы ждем, чтобы на России все рухнуло – неготовность Запада к радикальным и кардинальным изменениям в стране-агрессоре. Для наших партнеров важно, чтобы эти территории были под единым управлением, нефть ехала, газ качался и т.д,

– сказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Идея с приведением к власти в России условно каких-то либералов, которые будут мягче, никуда не делась. Президент США Джозеф Байден встречался с "хорошими русскими", в частности Юлией Навальной и Владимиром Кара-Мурзой, чтобы продемонстрировать, что этот проект поддерживается Западом.

Впрочем, сейчас российские оппозиционеры вместо того, чтобы собраться и наработать единую систему, обвиняют друг друга. Они должны понять, что единственный правильный путь для них – это Русский добровольческий корпус и легион "Свобода России", которые с оружием могут уничтожить весь путинский режим.

РДК и легион "Свобода России" – подразделения российских добровольцев, воюющих на стороне Украины. Они совершили несколько рейдов на территорию России с целью освобождения страны от оккупационного путинского режима.