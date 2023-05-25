Украина здесь ни при чем, но и запретить не может, – в ОПУ прокомментировали Белгородский рейд

Российские оппозиционные силы с 22 по 23 мая проводили специальную операцию на территории Белгородщины с целью "освобождения" России от путинского режима. Они добились определенных положительных результатов, хотя сейчас этот этап акции уже прекратился.

Украина не имеет к этому никакого отношения, ведь территория России ее не интересует, так же какие люди, которые там проживают, наше государство борется исключительно за собственное освобождение. Об этом 24 Каналу сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Подоляк в очередной раз подчеркнул, Украина не причастна к событий на Белгородщине, ведь она просто не сможет контролировать людей, живущих в другом ценностном измерении, ей не хватит ресурсов контролировать диких людей.

Для ВСУ нет смысла заходить на территорию России. Очень важно максимально уничтожить боеспособные части России на оккупированной территории, после чего в агрессорки начнутся хаотические процессы трансформации политической системы. То есть бунты на разных уровнях.

Основные достижения рейда

В Белгороде сегодня работают граждане для того, чтобы заявить о своей альтернативной России, своем альтернативном видении будущего России и делают это максимально эффективно, убежден политик.

Эти рейды по России показали несколько важных сторон. Первое – действия такого разрушительного характера точно будут на российской территории.

Они будут организованы гражданами, подчеркиваю, России – не террористами, не украинскими боевиками, как это об этом говорит российская пропаганда.

– подчеркнул советник главы ОПУ.

Второе – внутреннее пространство России совершенно не защищено, то есть концепция "мы забираем у вас права в обмен на безопасность" – не работает, никакой безопасности на территории России нет.

Третье – руководство России находится в крайне эффективном паническом состоянии и не может принимать соответствующие антикризисные решения.

Четвертое – определенно подчеркнуто, что нет эскалации, красных линий, потому что это внутренний процесс России.

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На очереди трансформационные процессы

Главное, что показали эти мероприятия в Белгородской области – российская армия будет воевать со своими протестными гражданами на территории России так же, как воюет в Украине. То есть масштабное уничтожение населенных пунктов, бомбардировки, артиллерийские обстрелы.

Поэтому гражданам России нужно отдавать себе отчет: либо они масштабно поддерживают протестное движение и минимизируют свои потери, либо они так же будут уничтожаться российскими вооруженными силами, подчеркнул Подоляк.

Украина не может запретить российским сознательным гражданам выступать против путинской вертикали. Военно-политическое руководство будет внимательно наблюдать за этим, укреплять свои границы с Брянской, Белгородской областями и, безусловно, будет с симпатией относиться к протестным движениям России. Это ведь сможет быстрее начать трансформационные процессы внутри агрессора.

Россия будет по-другому выглядеть в политическом смысле, с точки зрения функций будет глобально другое государство. Россия не будет сидеть за столом G8 и не будет говорить. То есть Россия не будет субъектной, какой она была для всего мира и для Украины, прежде всего, последние 20 лет,

– резюмировал Подоляк.

Основные достижения рейда оппозиционеров по Белгородской области