Восстановить экономику невозможно без логистики, мы ее перестраиваем, – министр инфраструктуры

Украина сейчас защищает интересы всего мира. После войны мы будем восстанавливать свою страну не самостоятельно.

Предприятия будут возобновлять свою работу уже сейчас там, где это возможно. Об этом сказал министр инфраструктуры Александр Кубраков в эфире телеканала "Рада", передает 24 канал.

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"Мы перестраиваем логистику, сейчас экспорт и импорт наших товаров больше связан с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией", – отметил он.

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