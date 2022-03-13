Восстановить все почти невозможно, – Гайдай о сетях водо- и газоснабжения

Глава Луганской ОВА подчеркнул, что обстрелы области не утихают. В результате практически невозможно восстановить электросети, а также водо- и газоснабжение.

Во время включения Сергей Гайдай отметил, что в области критически плохая ситуация с сетями обеспечения света, воды и газа. Ремонтные службы не успевают чинить системы, ведь враг каждый раз их уничтожает.

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Ситуация критическая, а сети почти невозможно восстановить

Критически плохая ситуация по электросети, газо- и водоснабжению. Во время постоянных обстрелов повреждения происходят повсюду. Постоянно вся сеть разбита. Она разбита уже критично,

– подчеркнул он.

Также глава Луганской ОВА отметил, что рабочие изо всех сил пытаются починить сеть. Ремонты производятся круглосуточно. Но, к сожалению, каждый вражеский обстрел уничтожает все новый и новый участок.

Отметим, что в Луганской области объявили о "зеленом коридоре" 13 марта. С 9 утра будет действовать режим тишины, чтобы эвакуировать женщин, детей, пожилых людей.

Как выглядит Мариуполь после обстрелов и бомбардировок – смотрите видео: