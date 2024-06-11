Украина до зимы планирует восстановить все энергообъекты, которые только возможно, – Зеленский

Днем, 11 июня, на Конференции по восстановлению Украины в Берлине выступил Владимир Зеленский. Там он очертил план нашего государства по восстановлению энергообъектов в ближайшее время.

В своей речи глава государства в цифрах изложил последствия российских воздушных атак для энергетической инфраструктуры Украины. По его словам, чрезвычайно важно восстановить мощности до начала зимы.

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Украина стремится восстановить мощности

Владимир Зеленский рассказал, что сейчас в Украине есть план, как построить до 1 гигаватта мощностей маневровой газовой генерации до конца 2024 года. Еще 4 гигаватта хотят восстановить в течение следующих лет.

Особенно важно восстановить мощности до начала отопительного сезона в нашем государстве.

В ближайшей перспективе мы должны реализовать также быстрое и недорогое восстановление всех энергообъектов, которые возможно сейчас восстановить, к зиме, это так важно, в течение следующих 3 – 4 месяцев,

– заявил украинский лидер.

По его словам, в результате ударов российских ракет и дронов уничтожено уже 9 гигаватт мощности, в то же время, пик потребления энергии в Украине прошлой зимой был 18 гигаватт. Так что, половины теперь не существует.

"Берлин – это около 2 гигаватт потребности. Мюнхен – где-то до 3 гигаватт. Мы уже потеряли в разы большую генерацию, чем объем энергопотребления крупных городов. 80% тепловой генерации в Украине, треть гидрогенерации – они просто уничтожены Путиным. И это еще не предел его террора, к сожалению", – подчеркнул Зеленский.

Президент обратился к партнерам

Как пояснил глава государства, Украина знает, как обеспечить реализацию быстрого восстановления, однако для этого нужно оборудование, которое другие страны могут предоставить из остановленных электростанций, а также финансовая поддержка.

В частности, еще один важный элемент, который может помочь, это высокоэффективная децентрализованная маневровая газовая генерация, которая решит вопрос дефицита энергии сегодня.

Именно в этой области в рамках нашей конференции мы подписываем первые контракты. Именно для этого мы нуждаемся в вашем максимальном лидерстве, прежде всего для экспортно-кредитного финансирования проектов, а также вашей экспертизы и реального опыта,

– заявил президент.