На восстановление Чернигова понадобится не менее четырех лет, – Атрошенко
Источник:Укринформ
Чтобы отстроить инфраструктуру Чернигова, разрушенную российскими войсками, понадобится как минимум четыре года.
Об этом на пресс-конференции Укринформу сообщил городской голова Чернигова Владислав Атрошенко.
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Три года уйдет на восстановление
На восстановление Чернигова понадобится четыре года, если работать быстро и иметь полный объем средств. Строительство – три года,
– сказал Атрошенко.
Еще год, по его словам, понадобится на согласование проектов, однако реальность может быть другой. Прежде всего потому, что в Украине сейчас нет технологий демонтажа поврежденных "мощных бетонных домов", расположенных в окружении других многоэтажек.
Сейчас городская власть Чернигова систематизирует данные о разрушениях.
Атрошенко считает, что фиксация нанесенных повреждений должна соглашаться на уровне международной экспертной среды и с привлечением иностранных специалистов.
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