Про це на пресконференції Укрінформу повідомив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко.

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Три роки піде на відбудову

На відновлення Чернігова знадобиться чотири роки, якщо працювати швидко і мати повний обсяг коштів. Будівництво – три роки,

– сказав Атрошенко.

Ще рік, за його словами, знадобиться на погодження проєктів, проте реальність може бути іншою. Насамперед через те, що в Україні наразі немає технологій демонтажу пошкоджених "потужних бетонних будинків", розташованих в оточенні інших багатоповерхівок.

Наразі міська влада Чернігова систематизує дані про руйнування.

Атрошенко вважає, що фіксація завданих ушкоджень повинна погоджуватися на рівні міжнародного експертного середовища та із залученням іноземних фахівців.

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