На восстановление дорог на освобожденных территориях Кабмин выделил еще 490 миллионов гривен
На освобожденных от оккупантов территориях уже начали восстанавливать дороги. Для этого направили дополнительные 490 миллионов гривен.
Об этом на брифинге рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает 24 канал. Он отметил, что украинское правительство продолжает поддерживать жителей освобожденных территорий.
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На восстановление дорог выделили еще 490 миллионов
Шмыгаль рассказал, что на первоочередное восстановление инфраструктуры в освобожденных городах и селах Киевской, Черниговской, Сумской и Житомирской областей выделили миллиард гривен. Кроме того, жителям постоянно присылают гуманитарную помощь – бесплатные вещи и медикаменты.
Сегодня (12 апреля – 24 канал) на заседании Кабмина приняли решение о выделении дополнительных 490 миллионов гривен для базового восстановления и нормальной работы дорожной инфраструктуры, в том числе на освобожденных территориях,
– отметил премьер.
Шмыгаль подытожил, что в прифронтовых городах продолжают раздавать бесплатные продуктовые наборы. Государство закупает продукты преимущественно у украинских производителей, чтобы загрузить их заказами. По большинству позиций уже приобрели от 30 до 80% всего требуемого.
Смотрите брифинг Дениса Шмыгаля:
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