Как украинцы дают вторую жизнь наследию "совка" в современном городе
За первые 100 дней полномасштабной войны в Украине было разрушено 200 заводов и более 44 миллионов квадратных метров жилья. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.
Второе дыхание
Впрочем, войне не удалось перечеркнуть все, и украинцы продолжили по-прежнему возвращать жизнь даже в забытые уголки своих городов. К примеру, старый завод в Ивано-Франковске благодаря энтузиастам превратился в центр для бизнеса и общины.
Советская Херсонская область готова к освобождению: маршрут побега россиян уже известен
Это опыт, который уже сегодня можно использовать как инструкцию по восстановлению любого старого индустриального здания в Украине.Общая стоимость ревитализации завода "Промприбор" в Ивано-Франковске – 35 миллионов долларов США, 10 миллионов из них – это привлеченные инвестиции.
"Сначала эта сумма показалась мне и госпоже Ярославе (Ярослава Джонсон, президент Western NIS Enterprise Fund – 24 канал) заоблачной! Теперь оба раскаиваемся", – признается основательница Международного саммита мэров и руководительница программы местного экономического развития Western NIS Enterprise Fund Ирина Озимок.
Кирпички успеха
Как отмечает Юрий Филюк, исполнительный директор "Промприбор. Реновация", все началось с маленьких шагов. Сначала было видение, увидели перспективу в этих заброшенных заводах и фабриках, которых много в любом украинском городе. Это проблема, но в этом можно увидеть и точку развития.
Далее Юрий с партнерами нашли модель совместного инвестирования и интуитивно пришли к импакту-инвестированию. Было робко, но в конце концов удалось привлечь 1000 инвесторов из 28 стран, больше всего, конечно, из Украины.
Чтобы реализовать амбициозный проект, нужно людям показать на примере меньшего масштаба, как это будет работать.
– говорит предприниматель.
Они арендовали у завода 1000 квадратных метров и наполнили разными функциями, например школа танцев, кружок по робототехнике, кожаный цех, фотостудия. Более того, там даже разместилась компания по управлению финансами.
Достойно внимания Украина выстояла: какая мечта УНР и УПА воплотилась в жизнь после полномасштабного вторжения россии
Ивано-Франковск поделился опытом "оживления" старого завода: видео
Четыре кита современного города"Промприбор" строят на пересечении четырех направлений – новая экономика, современное искусство, новое образование и урбанистика. Вместе эти проекты создают экосистемы, где главное – творчество и развитие.
Другой пример полезного для города предпринимательства, по опыту Филюка – ресторан Urban Space 100. Его особенность в том, что 80% прибыли ресторана тратят исключительно на развитие города. За восемь лет работы заведения было профинансировано более 123 проектов, которые сделали Ивано-Франковск более комфортным для всех.
Во время войны Юрий с партнерами создали фонд помощи ВСУ и собрали 1,5 миллиона долларов США, чтобы обеспечить наших защитников на передовой. Также они сосредоточились на помощи бизнеса в релокации в Ивано-Франковск – 50 бизнесов переехали в "Промприбор".
Ремонт территории завода, который продолжается с 2017 года, решили не прекращать, несмотря на войну. "Мы являемся указателем для многих. Кто, как не мы, должен двигаться, несмотря ни на что?" – заметил Филюк.
Важно Паспорт с трезубцем: когда в Украине закончатся споры о гражданстве
Инструкция по ревитализации индустриального здания в Украине: что можно начать делать уже сейчас
-
Проанализировать объект, историю, собственников, состояние строения, юридическую сторону.
-
Собрать команду – людей, готовых вкладывать ресурс (время, компетенции, видение).
-
Произвести исследование – что можно реализовать на базе этого объекта, проанализировать потребности общины города.
-
Разработать результаты, определить наиболее проблемные участки, определить план действий.
-
Создать модель, бизнес-план, юридическую структуру.
-
Привлечь партнеров: локальных, всеукраинских, международных. Идеальным является треугольник "бизнес – общественные инициативы – город".
-
Разработать пилот проекта. Желательно начинать с теста, чтобы понять, будет ли работать модель
-
Быть готовыми к игре "в долгую". Ревитализация часто требует больше усилий и времени, чем строительство с нуля.
К теме – в KSE подсчитали, сколько времени может пойти на восстановление Украины: смотрите видео