Как украинцы дают вторую жизнь наследию "совка" в современном городе

За первые 100 дней полномасштабной войны в Украине было разрушено 200 заводов и более 44 миллионов квадратных метров жилья. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Второе дыхание

Впрочем, войне не удалось перечеркнуть все, и украинцы продолжили по-прежнему возвращать жизнь даже в забытые уголки своих городов. К примеру, старый завод в Ивано-Франковске благодаря энтузиастам превратился в центр для бизнеса и общины.

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Это опыт, который уже сегодня можно использовать как инструкцию по восстановлению любого старого индустриального здания в Украине.

Общая стоимость ревитализации завода "Промприбор" в Ивано-Франковске – 35 миллионов долларов США, 10 миллионов из них – это привлеченные инвестиции.

"Сначала эта сумма показалась мне и госпоже Ярославе (Ярослава Джонсон, президент Western NIS Enterprise Fund – 24 канал) заоблачной! Теперь оба раскаиваемся", – признается основательница Международного саммита мэров и руководительница программы местного экономического развития Western NIS Enterprise Fund Ирина Озимок.

Кирпички успеха

Как отмечает Юрий Филюк, исполнительный директор "Промприбор. Реновация", все началось с маленьких шагов. Сначала было видение, увидели перспективу в этих заброшенных заводах и фабриках, которых много в любом украинском городе. Это проблема, но в этом можно увидеть и точку развития.

Далее Юрий с партнерами нашли модель совместного инвестирования и интуитивно пришли к импакту-инвестированию. Было робко, но в конце концов удалось привлечь 1000 инвесторов из 28 стран, больше всего, конечно, из Украины.

Чтобы реализовать амбициозный проект, нужно людям показать на примере меньшего масштаба, как это будет работать.

– говорит предприниматель.

Они арендовали у завода 1000 квадратных метров и наполнили разными функциями, например школа танцев, кружок по робототехнике, кожаный цех, фотостудия. Более того, там даже разместилась компания по управлению финансами.

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Четыре кита современного города

"Промприбор" строят на пересечении четырех направлений – новая экономика, современное искусство, новое образование и урбанистика. Вместе эти проекты создают экосистемы, где главное – творчество и развитие.

Другой пример полезного для города предпринимательства, по опыту Филюка – ресторан Urban Space 100. Его особенность в том, что 80% прибыли ресторана тратят исключительно на развитие города. За восемь лет работы заведения было профинансировано более 123 проектов, которые сделали Ивано-Франковск более комфортным для всех.

Во время войны Юрий с партнерами создали фонд помощи ВСУ и собрали 1,5 миллиона долларов США, чтобы обеспечить наших защитников на передовой. Также они сосредоточились на помощи бизнеса в релокации в Ивано-Франковск – 50 бизнесов переехали в "Промприбор".

Ремонт территории завода, который продолжается с 2017 года, решили не прекращать, несмотря на войну. "Мы являемся указателем для многих. Кто, как не мы, должен двигаться, несмотря ни на что?" – заметил Филюк.

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