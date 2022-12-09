"Дорога жизни" в Херсон: у Зеленского показали восстановленную трассу после боевых действий
Источник:Кирилл Тимошенко
Украинские строители продолжают восстанавливать территории Юга после вражеских обстрелов. В Офисе Президента показали, как специалисты отстраивают украинский мост на трассе М-14, которая является дорогой из Николаева в Херсон.
Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко опубликовал в своем телеграмм-канале фото того, как выглядят ремонт работы дороги на Херсонщине. Он отметил, что в профессионализме украинских специалистов сомневаться не стоит.
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Восстановление трассы М-14 между Николаевом и Херсоном.
По словам Тимошенко, дорогу между центрами областных регионов полностью уничтожили оккупанты. Также он констатировал, что дорожники справятся с этим всего за несколько месяцев.
Путепровод уже обследовали специалисты, начинаются работы по восстановлению. Сейчас здесь обустроены объезды, потому что это "дорогая жизнь" для Херсона – эвакуация, гуманитарная помощь, перевозка, логистика для бизнеса,
– написал представитель ОП.
"Дорога життя" в Херсон: смотрите фото с телеграмм-канала Тимошенко
Что происходит в освобожденном Херсоне: актуальная информация
- В НЭК "Укрэнерго" отмечают, что ситуация в энергетической системе Украины на утро 9 декабря остается сложной, но контролируемой. Херсонщина – это тот регион, в котором ситуация крайне непростая, ведь россияне постоянно обстреливают энергетическую инфраструктуру области
- Скажем, недавно оккупанты ударили по больнице в Херсоне. По словам главы ОВА Янушевича, вражеские снаряды повредили детское отделение и морг. В результате российского обстрела есть один пострадавший.
- Кроме того, херсонский активист Владимир Молчанов констатировал, что передвигаться или тем более путешествовать по региону очень опасно. Фактически весь правый берег области сплошь заминирован.
Как передвигаться по деоккупированным территориям / Картинка 24 Канала