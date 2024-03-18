Сейчас из-за полномасштабного вторжения страны-агрессора и угроз ядерным ударом все чаще возникают разговоры о восстановлении Украиной ядерного статуса. В разговоре с 24 Каналом старший научный сотрудник института ООН по изучению проблем разоружения и проекта ядерного вооружения России Павел Подвиг помог разобраться, может ли наша страна восстановить ядерный арсенал.

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Возможно ли восстановление ядерного статуса

Как отметил старший научный сотрудник института ООН по изучению проблем разоружения и проекта ядерного вооружения, если бы Украина решилась создать свою ядерную программу, то все надо было бы создавать с нуля, начиная от технологий обогащения урана или химической переработки топлива, которых в Украине сейчас нет.

Ведь даже наличие на территории нашей страны ядерных реакторов никак не способствует восстановлению ядерного арсенала.

В Украине есть научный потенциал и опыт работы с исследованием реакторов, но материальной зацепки нет. К тому же это вызовет бурную реакцию мирового сообщества и оно не отнесется к этому с пониманием,

– сказал Подвиг.

Реакция и позиция мира – это еще одна причина, которая делает невозможным возвращение ядерного статуса Украине. Кроме того, существует договор о нераспространении ядерного оружия. Он запрещает странам с ядерным оружием способствовать в создании ядерки.

Несмотря на это в истории есть примеры, когда другие государства помогали другой стране создать ядерку, в частности Франция помогла Израилю.

Обратите внимание! Израиль не комментирует информацию о наличии у него ядерного оружия, однако, по единодушному мнению всех экспертов, обладает ядерными боезарядами собственной разработки с конца 1960 – начала 1970 годов.

Старший научный сотрудник института ООН по изучению проблем разоружения и проекта ядерного вооружения отметил, что Израиль никогда не был участником договора о нераспространении ядерного вооружения. В то же время реактор, который в свое время Израиль использовал для наработки плутония, был создан с помощью Франции.

Однако это было до того, как появился договор о нераспространении ядерного оружия и тем более до того, как Франция к нему присоединилась,

– подчеркнул Подвиг.

По его мнению, помощь Украине в создании ядерного оружия означала бы полный сбой в системе нераспространения, на который вряд ли пойдет хотя бы одна страна-обладательница ядерки.

Ядерные угрозы Путина и реакция мира