Сейчас из-за полномасштабного вторжения страны-агрессора и угроз ядерным ударом все чаще возникают разговоры о восстановлении Украиной ядерного статуса. В разговоре с 24 Каналом старший научный сотрудник института ООН по изучению проблем разоружения и проекта ядерного вооружения России Павел Подвиг помог разобраться, может ли наша страна восстановить ядерный арсенал.
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Возможно ли восстановление ядерного статуса
Как отметил старший научный сотрудник института ООН по изучению проблем разоружения и проекта ядерного вооружения, если бы Украина решилась создать свою ядерную программу, то все надо было бы создавать с нуля, начиная от технологий обогащения урана или химической переработки топлива, которых в Украине сейчас нет.
Ведь даже наличие на территории нашей страны ядерных реакторов никак не способствует восстановлению ядерного арсенала.
В Украине есть научный потенциал и опыт работы с исследованием реакторов, но материальной зацепки нет. К тому же это вызовет бурную реакцию мирового сообщества и оно не отнесется к этому с пониманием,
– сказал Подвиг.
Реакция и позиция мира – это еще одна причина, которая делает невозможным возвращение ядерного статуса Украине. Кроме того, существует договор о нераспространении ядерного оружия. Он запрещает странам с ядерным оружием способствовать в создании ядерки.
Несмотря на это в истории есть примеры, когда другие государства помогали другой стране создать ядерку, в частности Франция помогла Израилю.
Старший научный сотрудник института ООН по изучению проблем разоружения и проекта ядерного вооружения отметил, что Израиль никогда не был участником договора о нераспространении ядерного вооружения. В то же время реактор, который в свое время Израиль использовал для наработки плутония, был создан с помощью Франции.
Однако это было до того, как появился договор о нераспространении ядерного оружия и тем более до того, как Франция к нему присоединилась,
– подчеркнул Подвиг.
По его мнению, помощь Украине в создании ядерного оружия означала бы полный сбой в системе нераспространения, на который вряд ли пойдет хотя бы одна страна-обладательница ядерки.
Ядерные угрозы Путина и реакция мира
- Владимир Путин неоднократно угрожал ядерным ударом. Недавно диктатор вообще заявил о готовности к ядерной войне. В то же время в США заверили, что не видят никаких признаков подготовки России к применению ядерного оружия в Украине.
- Президент Франции Эммануэль Макрон также ответил на ядерные угрозы главы Кремля. Он напомнил Путину, что его страна также имеет ядерный арсенал.
- В то же время французский лидер воздержался от вопроса, готова ли Франция предоставить ядерный зонтик для Украины.