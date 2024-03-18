Нині через повномасштабне вторгнення країни-агресора та погрози ядерним ударом дедалі частіше виникають розмови щодо відновлення Україною ядерного статусу. У розмові з 24 Каналом старший науковий співробітник інституту ООН з вивчення проблем роззброєння та проєкту ядерного озброєння Росії Павло Подвіг допоміг розібратися, чи може наша країна відновити ядерний арсенал.

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Чи можливе відновлення ядерного статусу

Як зазначив старший науковий співробітник інституту ООН з вивчення проблем роззброєння та проєкту ядерного озброєння, якби Україна наважилася створити свою ядерну програму, то все треба було б створювати з нуля, починаючи від технологій збагачення урану чи хімічного перероблення палива, яких в Україні зараз немає.

Адже навіть наявність на території нашої країни ядерних реакторів ніяк не сприяє відновленню ядерного арсеналу.

В Україні є науковий потенціал та досвід роботи з дослідженням реакторів, але матеріальної зачіпки немає. До того ж це викличе бурхливу реакцію світової спільноти й вона не поставиться до цього з розумінням,

– мовив Подвіг.

Реакція та позиція світу – це ще одна причина, яка унеможливлює повернення ядерного статусу Україні. Крім того, існує договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Він забороняє країнам із ядерною зброєю сприяти у створенні ядерки.

Попри це в історії є приклади, коли інші держави допомагали іншій країні створити ядерку, зокрема Франція допомогла Ізраїлю.

Зверніть увагу! Ізраїль не коментує інформацію про наявність у нього ядерної зброї, однак, по одностайній думці всіх експертів, володіє ядерними боєзарядами власної розробки з кінця 1960 – початку 1970 років.

Старший науковий співробітник інституту ООН з вивчення проблем роззброєння та проєкту ядерного озброєння зауважив, що Ізраїль ніколи не був учасником договору про нерозповсюдження ядерного озброєння. Водночас реактор, який свого часу Ізраїль використовував для напрацювання плутонію, був створений за допомогою Франції.

Однак це було до того, як з'явився договір про нерозповсюдження ядерної зброї й поготів до того, як Франція до нього приєдналася,

– наголосив Подвіг.

На його думку, допомога Україні у створенні ядерної зброї означала б повний збій у системі нерозповсюдження, на який навряд чи піде хоча б одна країна-володарка ядерки.

Ядерні погрози Путіна та реакція світу