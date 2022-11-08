Почему "Мрия" должна остаться в СССР

Новая "Мрия" – это Советский Союз. Крупнейший в мире паровоз, гусеничный трактор, сахарный завод, самая большая выплавка чугуна, железных окатышей и еще куча самых разных в мире вещей – любимая тема советской пропаганды, чтобы показать могущество СССР.

Бессмысленная тяга к рекордам

Все эти советские самые большие вещи объединяет одно общее – бессмысленность. Самый большой в мире паровоз так и не пошел в серийное производство, потому что был слишком дорог. Крупнейший в мире сахарный завод в Лохвице оказался нерентабельным, и он порезан на металл.

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Понты или подлинная ценность

"Мрия" ничем не отличается от этого списка. Когда она досталась по наследству от СССР, ее можно было эксплуатировать. Но она никогда не принесет прибыли и даже не окупится, если ее строить заново. Полмиллиарда долларов – колоссальные деньги, которые нереально отбить и за сто лет эксплуатации. Так зачем эти потемкинские деревни? Чтобы что?

Украина – не Советский Союз. У нас принципиально иные ценности. Когда россияне напали на нас, их остановили не самые большие в мире пушки или самая толстая в мире броня, а люди. Обычные, ничем до войны не выдающиеся. Бухгалтеры, грузчики, менеджеры, трактористы вышли вместе с профессиональной армией и наваляли второй армии мира так, что мало не показалось.

Пора осознать, что наша ценность – не вср*тая жестянка, а именно люди. Беспокоиться, поддерживать, беречь надо именно людей. Несокрушимых, сильных, яростных на фронте и беззащитных перед государственной бюрократической машиной после войны.

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Любой государственный пиарпроект, пока каждый украинец не будет обеспечен жильем взамен разрушенного, – это мародерство. Каждая копейка, вложенная в пиар, будет танцами на костях, пока не будет вылечен, протезирован, обеспечен каждый воин, отдавший свое здоровье за Украину. Мы – Украина. Люди – превыше всего. Это наши подлинные ценности, а не заоблачной стоимости понты.

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