Атомные станции набирают мощь: сколько украинцев уже со светом

Продолжается возобновление подачи электроэнергии после предварительных ракетных атак врага. Энергетикам удалось обеспечить уже 70% потребления в стране.

Однако дефицит в 30% все еще сохраняется. Поэтому во всех регионах страны действуют аварийные и плановые отключения света.

Читайте также Отключение света в Украине 25 ноября: графики по областям

Первоочередно подачу электричества возобновили для критической инфраструктуры во всех областях

В Укрэнерго сообщают, что на 11:00 25 ноября производители электроэнергии смогли обеспечить более 70% от общего количества потреблений в стране. Атомные станции активно набирают мощность.

В частности, питание удалось подключить к ЗАЭС. Кроме того, несмотря на повреждения, полученные при массированных обстрелах, работают:

теплоэлектростанции,

гидроэлектростанции,

теплоэлектроцентрали,

часть "зеленой" генерации.

Приоритетно электроэнергию подали в объекты критически важной инфраструктуры:

больницы,

котельные,

газораспределительные станции,

водоканалы,

очистные сооружения,

в некоторых регионах работает общественный электротранспорт.

Погодные условия замедляют возобновление электроснабжения

Возобновление питания у дома бытовым потребителям продолжается. Укрэнерго сообщает, что, к сожалению, из-за погодных условий ремонтные работы замедлились.

Из-за сильного ветра, дождя и минусовой температуры ночью к повреждениям, нанесенным российскими ракетами, добавляются обледенения и порывы проводов в распределительных сетях (облэнерго). Ремонтные бригады "Укрэнерго" вместе с коллегами по облэнерго работают круглосуточно, ликвидируя повреждения,

– пишут в компании.

Хотя энергетики прилагают максимальные усилия, дефицит в энергосистеме все еще сохраняется. Он составляет около 30%.

Поэтому 25 ноября по всем областям страны пришлось ввести как плановые, так и аварийные отключения. В Укрэнерго отмечают, что выдержка и мужество – это то, что сегодня спасает энергосистему и каждого из нас.



Что стоит иметь на случай, если не будет света / Инфографика 24 канала

Обратите внимание Украина не экспортирует электроэнергию в Молдову: в "Укрэнерго" опровергли фейк

Как украинцам подготовиться к блекауту

Оккупанты пытаются превратить Украину в изолированную зону без электроэнергии, воды и газа. Однако, как говорил президент Украины, лучше без света, чем с захватчиками.

Украинцам нужно быть готовыми к вероятному блекауту. Нужно запастись едой, павербанками и теплой одеждой.

Сделать запасы необходимых продуктов нужно немедленно. Лучше всего подойдет еда, которую не нужно готовить.

Стоит купить фонарик и батарейки к нему, спички и зажигалку, а также запасы питьевой воды и неделю и подготовить техническую воду.

Радио на батарейках и лекарства тоже могут пригодиться. Не забудьте о теплой домашней одежде, одеялах и пледах, чтобы не мерзнуть холодными зимними вечерами.

К теме – Или состояние отключений света меньше: смотрите видео