Атомные станции набирают мощь: сколько украинцев уже со светом
Источник:Укрэнерго
Продолжается возобновление подачи электроэнергии после предварительных ракетных атак врага. Энергетикам удалось обеспечить уже 70% потребления в стране.
Однако дефицит в 30% все еще сохраняется. Поэтому во всех регионах страны действуют аварийные и плановые отключения света.
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Первоочередно подачу электричества возобновили для критической инфраструктуры во всех областях
В Укрэнерго сообщают, что на 11:00 25 ноября производители электроэнергии смогли обеспечить более 70% от общего количества потреблений в стране. Атомные станции активно набирают мощность.
В частности, питание удалось подключить к ЗАЭС. Кроме того, несмотря на повреждения, полученные при массированных обстрелах, работают:
- теплоэлектростанции,
- гидроэлектростанции,
- теплоэлектроцентрали,
- часть "зеленой" генерации.
Приоритетно электроэнергию подали в объекты критически важной инфраструктуры:
- больницы,
- котельные,
- газораспределительные станции,
- водоканалы,
- очистные сооружения,
- в некоторых регионах работает общественный электротранспорт.
Погодные условия замедляют возобновление электроснабжения
Возобновление питания у дома бытовым потребителям продолжается. Укрэнерго сообщает, что, к сожалению, из-за погодных условий ремонтные работы замедлились.
Из-за сильного ветра, дождя и минусовой температуры ночью к повреждениям, нанесенным российскими ракетами, добавляются обледенения и порывы проводов в распределительных сетях (облэнерго). Ремонтные бригады "Укрэнерго" вместе с коллегами по облэнерго работают круглосуточно, ликвидируя повреждения,
– пишут в компании.
Хотя энергетики прилагают максимальные усилия, дефицит в энергосистеме все еще сохраняется. Он составляет около 30%.
Поэтому 25 ноября по всем областям страны пришлось ввести как плановые, так и аварийные отключения. В Укрэнерго отмечают, что выдержка и мужество – это то, что сегодня спасает энергосистему и каждого из нас.
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Как украинцам подготовиться к блекауту
- Оккупанты пытаются превратить Украину в изолированную зону без электроэнергии, воды и газа. Однако, как говорил президент Украины, лучше без света, чем с захватчиками.
- Украинцам нужно быть готовыми к вероятному блекауту. Нужно запастись едой, павербанками и теплой одеждой.
- Сделать запасы необходимых продуктов нужно немедленно. Лучше всего подойдет еда, которую не нужно готовить.
- Стоит купить фонарик и батарейки к нему, спички и зажигалку, а также запасы питьевой воды и неделю и подготовить техническую воду.
- Радио на батарейках и лекарства тоже могут пригодиться. Не забудьте о теплой домашней одежде, одеялах и пледах, чтобы не мерзнуть холодными зимними вечерами.
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