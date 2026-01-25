Как восстановить утраченное или поврежденное удостоверение УБД: объяснение Минобороны
- Для восстановления удостоверения УБД действующие военнослужащие подают рапорт командиру, а уволенные обращаются в ТЦК и СП.
- Документы для восстановления включают копии удостоверения, паспорта, лист талонов и две фотографии, а процедура упрощена без справок из полиции.
Удостоверение участника боевых действий (УБД) является основным документом, подтверждающим право на льготы и социальные гарантии. Теперь восстановить утраченное удостоверение стало проще.
У Министерстве обороны Украины разъяснили порядок получения нового удостоверения в случае его потери, похищения или повреждения.
Как восстановить удостоверение УБД?
Для действующих военнослужащих необходимо подать рапорт командиру своей воинской части. Уволенные со службы должны обратиться в ТЦК и СП, в котором находятся на учете.
В Минобороны отметили, что процедуру упростили. Теперь не нужно подавать справку из полиции и объявления в печатных СМИ о потере документа.
Какие документы нужны, чтобы восстановить удостоверение?
В случае потери или похищения удостоверения к рапорту или заявлению следует добавить:
- копию утраченного или похищенного удостоверения (при наличии);
- лист талонов и его копию;
- копию первой страницы паспорта или ID-карты;
- две цветные фотографии размером 3×4 сантиметра.
Если удостоверение стало непригодным для использования, нужно подать:
- поврежденное удостоверение;
- лист талонов;
- копию первой страницы паспорта или ID-карты;
- две цветные фотографии 3×4 сантиметра.
Если документ был уничтожен во время выполнения боевых или служебных задач, его восстановление происходит на основании служебного расследования. В таком случае подается заявление и две фотографии.
В то же время освобожденным из плена военнослужащим не нужно прилагать материалы служебного расследования. При отсутствии удостоверения новый документ им выдают только на основании личного заявления.
Какие льготы в Украине могут получить участники боевых действий?
Участники боевых действий в Украине могут получить 75% скидку на оплату коммунальных услуг, включая газ, при соблюдении определенных условий. Льготы на коммунальные услуги оформляются через Пенсионный фонд с подачей соответствующих документов.
Для УБД в Украине предусмотрены также медицинские льготы. Они позволяют получать бесплатно лекарства, лекарственные средства, иммунобиологические препараты и изделия медицинского назначения по рецептам врачей.
Статус участника боевых действий предусматривает также и денежные гарантии. Пенсии и государственная социальная помощь для УБД увеличиваются на 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Это является дополнительным механизмом поддержки базового уровня доходов.