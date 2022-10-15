Не ждать победы: архитектор объяснил, почему уже нужно начинать восстановление Украины

Одним из неотложных вопросов для украинцев является восстановление государства после войны. Если другие страны хотят помочь в восстановлении Украины, нужно присоединяться к этому процессу уже сейчас.

Об этом 24 каналу рассказал архитектор, основатель архитектурного бюро Balbek Bureau Слава Балбек. По его словам, не нужно откладывать подготовку к восстановлению Украины на последний момент.

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Очень важно уже сейчас в полной мере готовиться к этому процессу.

Если мы будем ждать завершения войны и начинать готовиться к восстановлению, только когда последнего россиянина выгонят из нашей земли, мы потеряем очень много времени. Если кто-то хочет стать главным в восстановлении, то нужно присоединяться именно сейчас,

– подчеркнул Балбек.

Как другие страны могут помочь Украине

По словам архитектора, есть несколько сценариев, каким образом другие страны могут помочь Украине.

Другое государство может зайти со своей экспертизой или предложить свои технологии .

. Также страна может предложить свою помощь, но все могут делать украинские технологи и специалисты .

. Иногда Украина просто нуждается в экспертной оценке или экспертизе чисто технического архитектурного решения .

. Также можно приобщиться, оказав финансовую помощь.

Как отметил Балбек, в вопросе восстановления Украина готова сотрудничать с другими странами по разным направлениям.

Помощи много не бывает. Ее просто нужно структурировать и умело ею пользоваться,

– заметил он.

Украинские институты уже работают над проектами восстановления

Балбек добавил, что украинцы способны сами разработать и внедрить определенные решения, предложенные другими странами. Главное – чтобы такие предложения были.

Архитектор отметил, что многие украинские институты уже работают над проектами послевоенного восстановления.

Украинцы очень благодарны всем, кто приобщается к восстановлению и в целом отстаивает государственность и единство Украины. Но если другие государства хотят помогать, они могут уже это делать,

– сказал Балбек.

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Восстановление Украины после войны: коротко