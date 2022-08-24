Португалия будет восстанавливать школы в Буче и Ирпене: глава МИД приехал в Киев

В Киев 24 августа прибыл глава МИД Португалии Жоау Гомеш Кравинью. Страна присоединится к восстановлению школ в Житомире, Буче и Ирпене.

Кравинью встретился с президентом Владимиром Зеленским. Глава государства высоко оценил, что министр иностранных дел прибыл в Украину именно в день 31 годовщины восстановления ее независимости.

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Зеленский встретился с Кравинью

Президент отметил, что благодарен главе МИД Португалии за то, что он приехал, несмотря на сирены.

"Я рад, что людей и государств, также не боящихся российской агрессии, становится вокруг Украины все больше", – подчеркнул Зеленский.

В ходе встречи обсудили следующую поддержку Украины Португалией, в частности:

в укреплении обороноспособности,

в усилении санкционного давления на россию.

Зеленский призвал португальского министра ввести визовые ограничения против россиян. Также он поблагодарил за участие Португалии во втором саммите Крымской платформы и отметил важность сохранения вопроса деоккупации Крыма на международной повестке дня.

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Португалия присоединится к восстановлению Украины

Кравинью и Зеленский обсудили участие Португалии в восстановлении образовательной инфраструктуры Житомира и школ Ирпеня и Бучи при поддержке муниципалитета города Кашкайш. Глава государства высоко оценил гуманитарную миссию португальского министра Житомирской области.

Восстановление образовательных учреждений, которые возвращают наших школьников в школу, студентов в университеты, а детей в детские сады – для нас это приоритет. Это первый шаг к восстановлению нашего государства,

– заметил президент.

Он добавил, что Португалия – одно из первых государств, фактически уже приобщающихся к программе восстановления Украины. Президент надеется, что оно также присоединится к обновлению на глобальном уровне.

Кравинью отметил, что быть в Украине в 31-ю годовщину ее независимости и представлять свою страну – это честь для него. По словам министра, он приехал, чтобы пересказать слова солидарности и политической, безопасностной и гуманитарной поддержки от президента, премьер-министра, правительства и народа Португалии.

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