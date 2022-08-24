Кравінью зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Глава держави високо оцінив те, що міністр закордонних справ прибув до України саме в день 31 річниці відновлення її незалежності.

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Зеленський зустрівся з Кравінью

Президент зауважив, що вдячний главі МЗС Португалії за те, що він приїхав, попри сирени.

"Я радий, що людей і держав, які також не бояться російської агресії, стає навколо України дедалі більше", – наголосив Зеленський.

Під час зустрічі обговорили наступну підтримку України Португалією, зокрема:

у зміцненні обороноздатності,

посиленні санкційного тиску на росію.

Зеленський закликав португальського міністра запровадити візові обмеження проти росіян. Також він подякував за участь Португалії у другому саміті Кримської платформи та наголосив на важливості збереження питання деокупації Криму на міжнародному порядку денному.

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Португалія долучиться до відбудови України

Також Кравінью та Зеленський обговорили участь Португалії у відновленні освітньої інфраструктури Житомира та шкіл Ірпеня й Бучі за підтримки муніципалітету міста Кашкайш. Глава держави високо оцінив гуманітарну місію португальського міністра до Житомирської області.

Відновлення освітніх закладів, які повертають наших школярів у школу, студентів в університети, а дітей у дитячі садочки, – для нас це пріоритет. Це перший крок до відновлення нашої держави,

– зауважив президент.

Він додав, що Португалія – одна з перших держав, які фактично вже долучаються до програми відбудови України. Президент сподівається, що вона також приєднається до відновлення на глобальному рівні.

Кравінью зауважив, що бути в Україні в 31 річницю її незалежності та представляти свою країну – це честь для нього. За словами міністра, він приїхав, аби переказати слова солідарності та політичної, безпекової й гуманітарної підтримки від президента, прем'єр-міністра, уряду та народу Португалії.

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