Как в Киеве восстанавливают разрушенные дома после обстрелов: какая ситуация на Теремках и Соломенке

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За более чем два года полномасштабной войны только в Киеве от обстрелов пострадали сотни домов. От частных – до многоэтажек, от исторических – до современных жилых комплексов. Восстановление жилья в столице начали сразу же в 2022 году, и в конце года некоторые дома удалось восстановить. Всего в Киеве с начала вторжения восстановили около 30 многоэтажек.

Вражеские атаки продолжаются, и в список поврежденных добавляются новые здания. Уже в 2024 году обломки российских ракет повредили дома на Теремках и Соломенке в Киеве. Но работы по их восстановлению до сих пор не начались, и сейчас эти многоэтажки напоминают харьковскую Северную Салтовку – забитые окна, разрушенные фасады, пустые дворы.

24 Канал сделал обзор и узнавал, какие дома пострадали больше всего, и восстанавливает ли их столица.

Беличи. Как жизнь вернулась на окраину Киева

Беличи, вблизи станции метро "Академгородок" – последний жилой массив Киева перед Ирпенем. В марте 2022-го, когда российские войска стояли под Киевом, Беличи больше всего среди других районов пострадали от вражеской артиллерии. Снаряды повредили 10-этажку на улице Ирпенской, "гостинку" на Котельникова, ТРЦ Lavina Mall.

Больше всего досталось 16-этажке на Чернобыльской улице. 15 марта 2022-го рано утром вражеский боеприпас попал в первый этаж дома, произошло возгорание, и огонь уничтожил все 16 этажей. Погибло пять человек.



Фасад дома на Чернобыльской / Фото Валентины Полищук, 24 Канал



Фасад дома на Чернобыльской / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Чернобыльская, 9А – 16-этажный дом, построен в 1975 году по проекту БПС. Несколько сотен таких домов построено в течение 1970-х и 1980-х почти во всех спальных районах Киева, а также в Украинке и Припяти Киевской области.

20 марта обломки сбитой вражеской ракеты упали во двор 10-этажки рядом – на улице Ирпенской, 74. Был поврежден двор, балконы и фасад дома 1989 года постройки. Пострадало пять человек.



Восстановленный дом на Ирпенской / Фото Валентины Полищук, 24 Канал



Восстановленный дом на Ирпенской / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Оба дома восстановили уже в 2022 году. В 16-этажке полностью восстановили фасад, входную группу и внутренние коммуникации с ремонтами квартир, в 10-этажке утеплили две секции и устранили повреждения.

В доме утеплили фасад, установили новые окна, перегородки сантехнических помещений, заменили лифты, крышу, отремонтировали вход в дом. Усилили сборные железобетонные элементы. Устроили новые электрические и сантехнические сети. Практически завершили социальный ремонт в квартирах,

– сообщал в декабре 2022 года мэр Киева Виталий Кличко о доме на Чернобыльской.



Пандус дома на Чернобыльской / Фото Валентины Полищук, 24 Канал



Жительница дома на Чернобыльской / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

По сравнению с соседними, такими же домами, пострадавшая многоэтажка выглядит современно. Вход с пандусом, одинаковые чистые балконы и большие окна – образец для будущей термомодернизации советского жилья. Местность теперь напоминает больше окраины Берлина, чем киевский "спальник".

Восстановить или забыть. Что происходит с домом на Жилянской

Пока город восстанавливает советские многоэтажки, историческое жилье зависло в неопределенности. 17 октября российский дрон-камикадзе попал в 120-летний дом на улице Жилянской, 116А, половина здания была разрушена, четыре человека погибли.

Тогда же дом признали непригодным к восстановлению, заявлял заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп, передавал "Вечерний Киев". Впоследствии жильцам предложили квартиры в новостройке в Дарницком районе, а не в Шевченковском, либо компенсации.



Разрушения на Жилянской / Фото Валентины Полищук, 24 Канал



В окружении новостроек / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

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Однако летом 2023 года государственная экспертиза признала возможность реконструкции дома, писал "Интерфакс-Украина" со ссылкой на председателя ОСМД Татьяну Махринскую. По ее словам, альтернативную экспертизу владельцы квартир дома заказали за свой счет.



Разрушения на Жилянской / Фото Валентины Полищук, 24 Канал



На дверях дома можно и такое встретить / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

По заключению ГП "Киевский промстройпроект", дом в целом подлежит капитальному ремонту, а в случае достройки разрушенного этажа – реконструкции.

Впрочем, дом на Жилянской до сих пор стоит разрушенный и заброшенный, как и полтора года назад. В сентябре 2023 года КГГА сообщила, что компенсация за уничтоженное жилье в доме на Жилянской может составлять:

от 3 миллионов гривен за квартиру площадью 32,6 квадратного метра;

до 8,3 миллиона гривен за квартиру площадью 103,3 квадратного метра.

Чтобы выяснить, смогут ли владельцы рассчитывать на такую компенсацию, должны провести дополнительное обследование дома, рассказал заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп.

Соломенка. Выгоревший дом на Мокрой

Российские бомбардировки гражданских объектов продолжились и в 2024 году. Утром 2 января ракета попала во двор многоэтажки на улице Мокрой, 7, что на Соломенке, рядом с Южным вокзалом. Двор был разрушен до основания, повреждены соседние усадебные участки, фасад, балконы и окна дома. Погибло два человека, ранено около 50.



Фасад дома на Мокрой / Фото Валентины Полищук, 24 Канал



Двор дома на Мокрой / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

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Девятиэтажка на Мокрой, 7 построена в 1982 году по проекту 96 серии.Такие дома строили во многих городах Украины с 1975 года по конец 1990-х – Киеве, Хмельницком, Донецке, Каменском, Запорожье, Сумах. Проект разработан КиевЗНИИЭПом.



Поврежденные балконы / Фото Валентины Полищук, 24 Канал



Уничтоженные машины рядом / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

До мая вид двора и девятиэтажки на Мокрой почти не изменился. Посреди двора – воронка, поврежденная детская площадка. Немного разобрали поврежденные козырьки входов, почти все окна – закрыты фанерой. Но работы по восстановлению дома сейчас не проводятся.

Теремки. Чего ждать "сотам"

7 февраля Россия в очередной раз ударила по Киеву. Обломки одной из ракет повредили 18-этажку на Теремках в Голосеевском районе по адресу улица Заболотного, 60 и 62. Погибли четыре человека, ранены и эвакуированы – десятки.



Теремки / Фото Валентины Полищук, 24 Канал



Теремки / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

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Теремки-I – жилой массив в Киеве, который состоит из двух огромных сооружений из около 30 и 60 секций проекта КТ от 12 до 21 этажа. Построенные на рубеже 1980-х и 1990-х эти дома должны были стать образцом жилья будущего – с автоматизированными линиями доставки, подземными паркингами и вакуумным удалением мусора.Однако реализовано было только жилье и бытовые комплексы. Из-за характерного очертания дома на Теремках имеют народное прозвище "соты" ("пчелиные соты") – их архитектура сооружений напоминает с высоты. Проект разработан киевским институтом КиевЗНИИЭП.



Макет проекта Теремков, расположение поврежденных домов – слева сверху / ЦГНТА Украины

Как и на Мокрой в Соломенском районе, с февраля дом на Теремках не восстановили. Опустевшая детская площадка, одинокие прохожие, запах горелого, что до сих пор держится возле дома, – это все, что можно там увидеть.

В ближайшее время столица восстановит, в частности, дома по улице Заболотного, 60 и 62 в Голосеевском районе, которые значительно пострадали от ракетной атаки 7 февраля. Уже через два дня после трагедии был готов вывод предварительной экспертизы. Сейчас продолжается детальное обследование, по результатам которого оперативно разработают проект восстановления домов. Также столичная власть будет проводить регулярные встречи с инициативными группами жителей о ходе восстановления,

– рассказывал мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев" в феврале.



Местная жительница / Фото Валентины Полищук, 24 Канал



Пострадавший дом на Теремках / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Полностью восстановить дома на Теремках должно КП "Житлоінвестбуд-УКБ", что подчиняется Департаменту строительства и жилищного обеспечения Киева.

По словам Вячеслава Непопа из КГГА, 9 февраля, на второй день после трагедии, было готово заключение предварительной экспертизы.

"Выявленные дефекты могут снижать прочность, устойчивость и жесткость строительных конструкций. Сейчас необходимо провести детальное обследование, по результатам которого оперативно разработают проект восстановления домов", – рассказал Непоп. Городская власть планировала регулярно встречаться с жителями относительно хода и подготовки восстановления жилья.

За сколько и когда отремонтируют дома

Всего на капитальные ремонты домов на Мокрой и Заболотного из бюджета Киева должны выделить 55 миллионов гривен, из них 25 миллионов на дом на Мокрой и по 15 миллионов – на дома на Заболотного. Как 24 Каналу сообщили в Департаменте, по состоянию на 7 мая 2024 года "проводится работа по заключению договоров по разработке проектно-сметной документации по восстановлению указанных домов".

Запланированные сроки завершения восстановительных работ – декабрь 2024 года.

КП "Житлоінвестбуд-УКБ" причастно к восстановлению 29 киевских многоэтажек, поврежденных российскими атаками. Из них:

в 2022 году восстановили 11 домов;

в 2023 году – 10 жилых домов;

в 2024 году предусмотрено выполнение работ по восстановлению 7 жилых домов.

В целом на финансирование восстановительных работ из городского бюджета в 2022 году использовали 406,2 миллиона гривен, в 2023 году – 186,9 миллиона гривен, сообщили 24 Каналу в КГГА. На 2024 год предусмотрено финансирование 200,4 миллиона гривен. Часть из этих средств должна пойти на дома на Заболотного и Мокрой.