Польша укрепляет свои рубежи: "Восточный щит" охватит и границу с Украиной
Масштабный оборонный проект Польши направлен на усиление безопасности восточных рубежей. Укрепления охватят и границу с Украиной.
Польша уже закончила строительство однго с участков оборонной системы "Восточный щит", которая укрепит границы не только с Россией и Беларусью, но и с Украиной. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Polske Radio и TVN24.
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Почему Польша укрепляет границы с Украиной
Это решение направлено на усиление безопасности вдоль всей восточной границы страны, что стало новым этапом в стратегии укрепления национальной обороны.
Премьер-министр Дональд Туск уже посетил первый законченный участок фортификационной системы, которая строится вдоль границы с Россией и Беларусью. Он подчеркнул, что цель этого проекта – создать современную и надежную инфраструктуру, которая станет барьером для возможных угроз. Особое внимание он обратил на то, что охрана границы с Украиной будет усилена, хотя и по другим причинам, чем с соседями на востоке.
Наши действия также будут касаться защиты границы с Украиной – по другим причинам, но мы хотим, чтобы поляки чувствовали себя безопаснее по всей длине восточной границы,
– добавил Туск.
Проект предусматривает создание укреплений, таких как противотанковые рвы, бетонные заграждения и системы обнаружения угроз. Общая протяженность укреплений составит около 800 километров. По словам Туска, этот проект является крупнейшим оборонным строительством в Европе после 1945 года и "инвестицией в мир", которая уже получила поддержку от европейских партнеров.
Что известно о "Восточном щите"
- Строительство "Восточного щита" направлено на укрепление стабильности в приграничных регионах и призвано отпугнуть потенциальных агрессоров.
- Польша также сотрудничает со странами Балтийского региона, чтобы обеспечить эффективность новой системы обороны не только для своей территории, но и для безопасности всего региона.
- Проект, стоимостью 10 миллиардов злотых, софинансируется из фондов ЕС и должен завершиться до 2028 года.