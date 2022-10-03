Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Юрий Федоров. Ранее сообщалось, что в ВСУ подтвердили взятие Торского на подходе к Кременной.

Интересно Полковник запаса описал, как дальше будут развиваться события на фронте и какой будет зима.

Оккупанты строят оборонные рубежи возле города Сватово

Федоров отметил, что судя по сообщениям, которые приходят с фронта, оккупанты пытаются истерически строить оборонительные сооружения в районе города Сватово. Однако для построения более или менее надежных защитных линий необходимо длительное время.

Его у россиян нет,

– отметил военный эксперт.

Оборона Кременной

Он продолжил, что еще один вопрос состоит в том, как оккупанты будут использовать войска, вышедшие из Лимана в сторону Кременной. Штрафных батальонов в России сейчас нет, однако этих военных задействуют в тех частях, которые будут в первую очередь бросать в бой.

"Чтобы они кровью искупили свою вину, бросив без разрешения свои позиции и попытавшись спасти свои жизни. Так, я думаю, будет действовать российское командование", – подчеркнул Федоров.

Федоров о том, какую тактику выбрали оккупанты для обороны Востока: смотрите видео

Другие направления Луганщины

Военный эксперт добавил относительно других направлений Луганской области. Там есть серьезные оборонительные линии, выстроенные еще сепаратистами вдоль бывшей линии столкновения.

А вот на севере Луганщины, захваченной весной этого года, там, мне кажется, большое пространство для действий ВСУ. Это, конечно, будет решать Генштаб, а я просто размышляю, глядя на карту,

– подытожил он.

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