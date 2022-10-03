Про це 24 каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров. Раніше повідомлялось, що у ЗСУ підтвердили взяття Торського на підході до Кремінної.

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Окупанти будують оборонні рубежі біля міста Сватове

Федоров зазначив, що судячи з повідомлень, які приходять з фронту, окупанти намагаються істерично будувати оборонні споруди в районі міста Сватове. Однак для побудови більш-менш надійних захисних ліній необхідний тривалий час.

Його в росіян немає,

– зауважив військовий експерт.

Оборона Кремінної

Він продовжив, що ще одне питання полягає в тому, як окупанти будуть використовувати війська, які вийшли з Лиману в бік Кремінної. Штрафних батальйонів у Росії нині немає, однак цих військових застосують у тих частинах, які першочергово кидатимуть у бій.

"Аби вони кров'ю спокутували свою провину, кинувши без дозволу свої позиції і спробувавши врятувати свої життя. Так, я думаю, буде діяти російське командування", – наголосив Федоров.

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Інші напрямки Луганщини

Військовий експерт додав щодо інших напрямків Луганщини. Там є серйозні оборонні лінії, які вибудовані ще сепаратистами вздовж колишньої лінії зіткнення.

А ось на півночі Луганщини, яка була захоплена весною цього року, там, мені здається, великий простір для дій ЗСУ. Це звісно вирішуватиме Генштаб, а я просто гадаю, дивлячись на карту,

– підсумував він.

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