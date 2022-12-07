На Востоке Украины звучала воздушная тревога: Россия поднимала авиацию в Астраханском регионе
7 декабря 2022, 12:37Читати новину українською
Сегодня на Востоке Украины была объявлена воздушная тревога. Людей из восточных регионов призвали немедленно перейти в укрытие.
Сегодня после 12:32 в восточных регионах объявили о воздушной тревоге. Уже через полчаса в областях объявили об отбое.
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В каких регионах объявляли воздушную тревогу
- Сумская область,
- Харьковская область,
- Полтавская область,
- Днепропетровская область,
- Запорожская область,
- Донецкая область.
Также воздушная тревога объявлена в Луганской области. Там она длится уже 246 суток, не прекращаясь с 4 апреля.
Тревоги на Востоке 7 декабря / vadimklimenko.com
Тревога была объявлена около получаса. Сейчас над Астраханским регионом проходят тренировки стратегической авиации России, угрозы пока не несут.
Ночью Россия атаковала Украину дронами-камикадзе
- Вечером 6 декабря и ночью 7 декабря Россия впервые за 3 недели атаковала Украину дронами-камикадзе "Шахид-136".
- Все началось с того, что вечером в Днепре услышали взрывы. Впоследствии стало известно, что Днепропетровскую область атаковали "шахиды", однако силы ПВО сбили все 8.
- Также мониторинговая группа писала о том, что в Черкасской области воздушная тревога из-за БпЛА.
- Беспилотники залетели на Киевщину. Одному даже удалось прошмыгнуть на территорию Житомирской области, однако он тоже был уничтожен.