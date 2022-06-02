На Востоке – грозы, на остальных территориях – солнце: прогноз погоды на 2 июня
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в пятницу, 2 июня, будет достаточно теплой, а в южных регионах даже жаркой. Без осадков не пройдет день на Востоке – там прогнозируют грозы.
Дождь, как ночью, так и днем, обещают на Харьковщине, так и Донетчине и Луганщине. Несмотря на это, в восточных регионах очень жарко.
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В большинстве регионов день пройдет без дождя
В остальных областях осадков не обещают. Выше столбики термометров поднимутся на Юге. Так, на Запорожье, Херсонщине, Николаевщине, Одесщине и в Крыму воздух прогреется до +30...+32.
Несколько более низкие температуры метеорологи прогнозируют в Луганской и Донбассе – +29...+31. Лидерами по прохладе 3 июня будут западные области. На Ровенщине, Волыни, Львовщине, Тернопольщине, а также Ивано-Франковской – только +23...+25.
В среднем воздух прогреется до +24...+28
В других украинских областях температуры будут колебаться в пределах +24...+28. На всей территории Украины ветер – северо-западный, скоростью 5 – 10 метров в секунду.Обратите внимание! В Киеве день без осадков. Днем прогнозируют +24...+26, ночью – +13...+15.
Прогноз погоды от Натальи Диденко.
Синоптикиня Наталья Диденко подтвердила, что пятница, 3 июня, в Украине будет теплой. Она отметила, что дожди, которые придут в некоторые регионы, будут кратковременными, возможно, с грозами.
Большая часть Украины завтра окажется среди сухой, преимущественно солнечной погоды. В Киеве пятница обещает быть теплой. Максимальная температура воздуха предполагается в пределах +22…+24 градусов. Дождь небольшой вероятно в столице ночью, днем светит солнышко,
– уточнила Диденко.
Кому хочется еще больше прохлады, синоптикиня посоветовала подождать. Ведь в воскресенье в столицу может посетить похолодание и больше осадков.
Погода в городах
Ужгород – +26...+28
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +23...+25
Тернополь – +23...+25
Черновцы – +23...+25
Хмельницкий – +23...+25
Луцк – +23...+25
Ровно – +23...+25
Житомир – +24...+26
Винница – +25...+27
Одесса – +30...+32
Херсон – +30...+32
Симферополь – +30...+32
Кропивницкий – +25...+37
Черкассы – +25...+27
Чернигов – +24...+26
Сумы – +24...+26
Полтава – +25...+27
Днепр – +26...+28
Запорожье – +30...+32
Донецк – +29...+31
Луганск – +29...+31
Харьков – +26...+28
Киев – +24...+26