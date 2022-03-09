На Востоке украинские войска удерживают врага сразу в трех районах: отчет Генштаба ВСУ

Вооруженные силы Украины продолжают защищать украинские земные в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон. В частности, на Востоке неприятеля сдерживают в трех районах.

В Генштабе ВСУ отметили, что на Востоке Украины защитники сдерживают противника сразу в трех операционных районах – Донецком, Слобожанском и Таврическом.

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Кроме того, на Северо-Западном направлении защитники прикрывают государственную границу с Беларусью. Также идет оборонная операция в Полесском и Волынском операционных районах.

К слову, оккупанты пытались прорвать оборону на Луганском направлении, однако у них ничего не получилось. Подразделения ООС эффектно уничтожили российские войска. Штаб ООС показал последствия для оккупантов после боя.

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