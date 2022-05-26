На Востоке ВСУ ликвидировали 87 оккупантов, уничтожили вертолет и много другой техники врага

танков – 1315 единиц;

боевых бронированных машин – 3235 единиц;

артиллерийских систем – 617 единиц;

РСЗО – 201 единица;

средства ПВО – 93 единицы;

самолетов – 206 единиц;

вертолетов – 170 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 502 единицы;

крылатые ракеты – 114 единиц;

корабли/катера – 13 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2225 единиц;

специальная техника – 47 единиц.

Что происходит на Востоке

Основные бои сейчас проходят на Донбассе, в частности, на Луганщине. Оккупанты обстреливают подразделения наших войск, наносят ракетные удары, ведут разведку, наращивают авиационную поддержку и перегруппировываются. Россияне наступают в направлениях Северодонецка и Боровского. Успеха у них нет.

Частичный успех у захватчиков возле Устиновки. Враг хочет разрушить логистическое сообщение и не допустить маневры наших войск, поэтому наносит удары по мостовым переправам. В направлениях Покровского и Клинового частичный успех захватчики тоже имеют. Они захватили населенный пункт Медная Руда.

Кроме того, на территории Белгородской и Воронежской областей противник готовит резервы. Кафиры пополняют запасы, чтобы восстановить наступление.

Михаил Подоляк отметил , что вся военная машина сейчас работает на то, чтобы сдержать врага на Востоке.

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