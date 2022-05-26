На Востоке ВСУ ликвидировали 87 оккупантов, уничтожили вертолет и много другой техники врага
Украинские защитники продолжают удерживать агрессора на Востоке. Только за сутки 26 мая они уничтожили немало вражеской техники и самих оккупантов.
Да, на Востоке продолжаются тяжелые бои. Несмотря на это, украинские защитники уничтожают врага.
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Потери врага на Востоке
- личного состава – 87,
- БМП – 5,
- артиллерийских систем – 3,
- минометов – 2,
- АТТ – 3,
- вертолетов – 1,
- БПЛА – 1.
Ликвидировали уже почти 30 тысяч кафиров
В Генштабе обнародовали "свежие" потери врага. По состоянию на 26 мая количество ликвидированных российских кафиров возросло до 29 600 . Только за последние сутки украинские защитники и защитницы уничтожили 150 захватчиков.
Кроме того, ВСУ уничтожили немало техники захватчиков. Например:
- танков – 1315 единиц;
- боевых бронированных машин – 3235 единиц;
- артиллерийских систем – 617 единиц;
- РСЗО – 201 единица;
- средства ПВО – 93 единицы;
- самолетов – 206 единиц;
- вертолетов – 170 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 502 единицы;
- крылатые ракеты – 114 единиц;
- корабли/катера – 13 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2225 единиц;
- специальная техника – 47 единиц.
Что происходит на Востоке
Основные бои сейчас проходят на Донбассе, в частности, на Луганщине. Оккупанты обстреливают подразделения наших войск, наносят ракетные удары, ведут разведку, наращивают авиационную поддержку и перегруппировываются. Россияне наступают в направлениях Северодонецка и Боровского. Успеха у них нет.
Частичный успех у захватчиков возле Устиновки. Враг хочет разрушить логистическое сообщение и не допустить маневры наших войск, поэтому наносит удары по мостовым переправам. В направлениях Покровского и Клинового частичный успех захватчики тоже имеют. Они захватили населенный пункт Медная Руда.
Кроме того, на территории Белгородской и Воронежской областей противник готовит резервы. Кафиры пополняют запасы, чтобы восстановить наступление.
Михаил Подоляк отметил , что вся военная машина сейчас работает на то, чтобы сдержать врага на Востоке.
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