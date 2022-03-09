Вот так Россия относится к жителям Донецкой области, – Зеленский об обстрелах Мариуполя
В Москве прекрасно знают, что Мариуполь – тоже Донецкая область. Однако Россия постоянно обстреливает этот город и убивает там невинных людей. В то же время в Кремле раздаются заявления, что они защищают, прежде всего, жителей Донбасса.
Учитывая вышесказанное, Владимир Зеленский упрекнул сторону России – мол, они говорят одно, однако их действия говорят обратное. Об этом украинский президент заявил во время вечернего обращения 9 марта, сообщает 24 канал.
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"И кто вы после этого"
Украинский лидер напомнил, что Россия не раз заявляла о жителях Донецкой области – выдвигала множество требований и предъявляла бесконечное количество обвинений.
"И мы видим сейчас, как в России действительно относятся к жителям Донецкой области. К простым людям, которые живут в домах Мариуполя. Работают прямо на предприятиях, лечатся в больницах и рожают детей – представьте себе, такие же люди, как вы – в родильных домах Мариуполя", – подчеркнул Зеленский.
Президент подчеркнул, что Украина никогда не делала и не сделала ничего подобного. Никогда бы с ее стороны не было такого военного преступления ни с одним городом Донецкой, Луганской или любой другой области. Ни с одним городом на земле.
"Потому что мы люди. А вы?"
– подытожил Зеленский.
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Вечернее обращение Зеленского от 9 марта: смотрите полное видео
Оккупанты 9 марта обстреляли роддом в Мариуполе: что известно
- Рашистская орда безжалостно сбросила бомбу на детскую больницу, где размещался родильный корпус.
- От удара весь корпус разрушился. Под завалами находятся женщины и медперсонал.
- Пока известно о 17 пострадавших. Есть ли под завалами жертвы, информации нет.
- Поисковые работы продолжаются.
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