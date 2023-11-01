Российские пранкеры "Вован" и "Лексус" позвонили Мелони: что премьер Италии сказала об Украине

Российские пранкеры от имени Африканского союза позвонили по телефону ряду европейских лидеров. Среди жертв розыгрыша оказалась глава правительства Италии.

Владимир "Вован" Кузнецов и Алексей Столяров, более известный как "Лексус", разыграли премьер-министра Италии Джорджию Мелони. Они обсудили с ней российско-украинскую войну.

Читайте также У Дуды признали разговор с фейковым "Макроном": могли быть русские пранкеры

Что премьер Италии рассказала россиянам

Как пишет издание, российские пранкеры выложили в соцсеть 13-минутный разговор с главой итальянского правительства. Они позвонили Мелони 18 сентября накануне встречи с африканскими лидерами на Генеральной Ассамблее ООН. Премьер Италии думала, что с ней разговаривает глава комиссии Африканского союза Мусса Факи Махамат. Впоследствии офис Мелони выразил сожаление по поводу того, что ее обманули самозванцы.

В материале говорится, что Кузнецов и Столяров спросили собеседницу о российско-украинской войне. По данным агентства, Мелони заявила им об "усталости".

Я вижу, что существует большая усталость, я должна сказать правду со всех сторон. Мы (приближаемся – 24 Канал) к моменту, когда все поймут, что нам нужен выход,

– сказала она.

Глава итальянского правительства сообщила о проблеме с поиском выхода, который был бы приемлем для обеих сторон и не разрушал международное право.

Также Мелони пожаловалась пранкерам на проблему с мигрантами в Италии. По ее словам, в эту страну прибывает много мигрантов через Средиземное море, а международные партнеры делают недостаточно для оказания помощи Италии и считают, что страна должна решать этот вопрос самостоятельно. Глава правительства раскритиковала такую позицию и назвала ее очень глупым образом мышления.

Другие выходки российских пранкеров