Владімір "Вован" Кузнєцов та Алєксєй Столяров, більш відомий як "Лєксус", розіграли прем'єр-міністрку Італії Джорджію Мелоні. Вони обговорили з нею російсько-українську війну.

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Що прем'єрка Італії розповіла росіянам

Як пише видання, російські пранкери виклали в соцмережу 13-хвилинну розмову з головою італійського уряду. Вони зателефонували Мелоні 18 вересня напередодні зустрічі з африканськими лідерами на Генеральній Асамблеї ООН. Прем'єрка Італії думала, що з нею розмовляє голова комісії Африканського союзу Мусса Факі Махамат. Згодом офіс Мелоні висловив жаль з приводу того, що її обманули самозванці.

У матеріалі зазначається, що Кузнєцов та Столяров запитали співрозмовницю про російсько-українську війну. За даними агентства, Мелоні заявила їм про "втому".

Я бачу, що існує велика втома, я маю сказати правду, з усіх боків. Ми (наближаємося – 24 Канал) до моменту, коли всі зрозуміють, що нам потрібен вихід,

– сказала вона.

Голова італійського уряду повідомила про проблему з пошуком виходу, який би був прийнятним для обох сторін та не руйнував міжнародне право.

Також Мелоні пожалілася пранкерам на проблему з мігрантами в Італії. За її словами, до цієї країни прибувають багато мігрантів через Середземне море, а міжнародні партнери роблять недостатньо для надання допомоги Італії та вважають, що країна повинна розв'язувати це питання самотужки. Голова уряду розкритикувала таку позицію та назвала її дуже дурним способом мислення.

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