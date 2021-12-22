"Вовина тысяча": эксклюзивно о скандальном отказе Кивы и планах нардепов купить книги

Президент Владимир Зеленский инициировал денежную выплату в размере тысячи гривен полностью вакцинированным от коронавируса украинцам. С 16 декабря привитым гражданам Украины начали поступать деньги на отдельную карту "єПідтримка". По словам главы Минцифры Михаила Федорова, чаще всего полученные средства украинцы тратят на книги, билеты в кино и железнодорожный транспорт.

В кулуарах Верховной Рады разбирались, на что украинские нардепы планируют потратить тысячу гривен от государства и как относятся к денежным бонусам за COVID-прививку.

Интересно знать Украинцы засуетились: на что чаще всего тратят "тысячу Зеленского"

Книги, лекарства и помощь армии

по состоянию на 22 декабря, более 4,5 млн человек подали заявку на тысячу гривен через "Дию". 2,3 млн человек получили по тысяче гривен. Потратили в рамках программы уже 206 млн гривен.

Гетманцев не планирует получать денежный бонус за вакцинацию от коронавируса / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Председатель Налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев еще не подавал заявку на получение тысячи гривен за вакцинацию от коронавируса. Нардеп от "Слуги народа" отмечает, что если бы ему пришлось выбирать, то он потратил бы деньги на книги.

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По его словам, он любит читать художественные книги, а также научно-популярные произведения по философии и праву. Русского писателя и журналиста Сергея Довлатова "слуга" называет любимым автором.

Железняк не будет подавать заявку для получения "Вовиной тысячи" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк не планирует получать денежную выплату от государства. Однако он соглашается, что такая инициатива президента может помочь больным бесплатно получить лекарства.

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А вот члену фракции "Европейская солидарность" Михаилу Бондарю не смогут выплаты тысячу гривен, поскольку он не вакцинирован против коронавируса, а также не зарегистрирован в приложении "Дия".

Я переболел (COVID-19 – 24 канал) уже в течение этих двух лет два раза. Переношу болезнь очень легко... не вижу сейчас для чего вакцинироваться... Я не зарегистрирован в приложении "Дия", потому что не хочу, чтобы мои данные были в таком общем доступе,

– объясняет Бондарь.

Он добавляет: "Если бы я был зарегистрирован (в приложении "Дия" – 24 канал) и был вакцинирован, то передал бы эту тысячу нашим военным на Восток для их нужд".

Профанация и моральное право

Кива называет "тысячу Зеленского" "профанацией" и "глупостью" / Фото 24 канала

Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива уверяет, что вакцинирован против коронавируса и имеет соответствующий сертификат, подтверждающий это. Однако получать "Вовину тысячу" он не собирается.

Я не играю в "Спортлото". Знаете как: "Не надо садиться за один стол с шулерами",

– подчеркивает он.

Нардепы от "Слуги народа" Александр Качура и Максим Бужанский не будут подавать заявку для получения денежного бонуса за COVID-прививку. По их мнению, есть люди, которым эти средства нужнее.

С ними соглашается и "слуга" Богдан Яременко и нардеп от ЕС Алексей Гончаренко. Последний отмечает, что его семья и он лично не нуждается в этих деньгах.

Тищенко: "Вакцинация, по моему мнению, и является тем предохранителем, который даст возможность побороть болезнь" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Нардеп от "СН" Николай Тищенко считает, что инициатива Зеленского будет стимулировать украинцев вакцинироваться и в то же время их финансово поддержит.

Именно вакцинация, по моему мнению, и является тем предохранителем, который даст возможность побороть болезнь, если, не дай Бог, вы ей заболеете,

– говорит Тищенко.

Народные депутаты и чиновники не имеют морального права получать "Вовину тысячу", уверяет нардеп от "Батькивщины" Михаил Цимбалюк.

Пусть эту тысячу получают те, кто сегодня не (зарегистрирован – 24 канал) в "Дие". Это – жители сел, люди пожилого возраста, которые не имеют смартфонов и они не (зарегистрированы – 24 канал) в "Дие",

– рассказывает он.

Как получить "Вовину тысячу" до конца 2021 года

Денежный бонус за вакцинацию против коронавируса можно потратить в течение четырех месяцев в сферах культуры и развлечений / Фото 24 канала

Нужно быть совершеннолетним;

Получить две прививки от коронавируса;

скачать приложение "Дия" и обновить его до последней версии PlayMarket или AppStore;

Сгенерировать электронный COVID-сертификат в приложении "Дия";

Оформить специальную карту "єПідтримка" в одном из банков-партнеров;

До 29 декабря текущего года подать заявку в "Дие" в разделе "Услуги".

2 декабря Верховная Рада выделила 8 млрд гривен из госбюджета на денежные бонусы за прививки. Эти деньги можно потратить в течение четырех месяцев в сферах культуры и развлечений, в частности на книги, кино, концерты, спортклубы, железнодорожный транспорт.

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