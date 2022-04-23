Воздержитесь от скопления людей, не идите в церковь, – мэр Николаева Сенкевич
Источник:ТРК МАРТ
Глава Николаевского городского совета попросил горожан не посещать храмы на Пасху. Александр Сенкевич подчеркнул, что это может спасти жизнь.
Мэр Николаева сравнил ситуацию с началом пандемии коронавируса. Но с одной поправкой: от взрыва шансы погибнуть достигают 100%.
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Поход в церковь может стоить жизни
Я просил бы вас, если вы можете, воздержаться от скопления людей возле церквей,
– подчеркнул он.
Александр Сенкевич добавил, что российские пропагандисты уже активно распространяют информацию об обстрелах церквей. Мол, украинские военные будут атаковать храмы, в частности Московского патриархата, чтобы потом обвинить россиян.
Это, по словам мэра Николаева, еще один весомый аргумент отдать предпочтение отказу от похода в церковь. Об этом также сообщали накануне в СБУ.
Отметим, что в ряде областей был отменен комендантский час в Пасхальную ночь. Речь идет о Хмельницкой, Днепропетровской, Одесской и Львовской областях. Причем во Львове ночных богослужений не будет. В Ровенской области церквям разрешили работать ночью, а на Буковине и в Киеве сам комендантский час сократили.
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