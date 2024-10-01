"Шахеды" залетают в воздушное пространство Украины: где объявлена тревога

Российская армия вечером 1 октября снова запустила по Украине свои ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей объявили тревогу.

Сначала угроза была для северо-восточного региона. 24 Канал призывает жителей областей, где прозвучала сирена воздушной тревоги, направляться в укрытие гражданской защиты.

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Что известно о воздушной тревоге

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