В Украину залетают "Шахеды": в каких областях сейчас тревога

Российская армия вечером 3 апреля запустила по Украине свои ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого областями распространяется воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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