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24 Канал Новости Украины В Украину залетают "Шахеды": в каких областях сейчас тревога
3 апреля, 21:43
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В Украину залетают "Шахеды": в каких областях сейчас тревога

Владислав Кравцов

Российская армия вечером 3 апреля запустила по Украине свои ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого областями распространяется воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

К теме В Киеве и ряде областей объявляли тревогу: была угроза баллистики

Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

21:46, 03 апреля

Внимание! Город Харьков. В вашем направлении вражеские ударные БПЛА с запада и северо-запада. Находитесь в укрытиях до отбоя!

21:40, 03 апреля

Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!

21:40, 03 апреля

Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте

21:38, 03 апреля

Полтавская область – угроза применения врагом ударных БПЛА с северо-востока.

21:30, 03 апреля

Харьковская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.

21:26, 03 апреля

На юге Сумщины вражеские ударные БПЛА, курс – западный.