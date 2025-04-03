В Украину залетают "Шахеды": в каких областях сейчас тревога
Российская армия вечером 3 апреля запустила по Украине свои ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого областями распространяется воздушная тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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Что известно о воздушной тревоге
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Внимание! Город Харьков. В вашем направлении вражеские ударные БПЛА с запада и северо-запада. Находитесь в укрытиях до отбоя! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте Полтавская область – угроза применения врагом ударных БПЛА с северо-востока. Харьковская область – угроза применения врагом ударных БПЛА. На юге Сумщины вражеские ударные БПЛА, курс – западный.
Внимание! Город Харьков. В вашем направлении вражеские ударные БПЛА с запада и северо-запада. Находитесь в укрытиях до отбоя!
Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!
Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте
Полтавская область – угроза применения врагом ударных БПЛА с северо-востока.
Харьковская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.
На юге Сумщины вражеские ударные БПЛА, курс – западный.