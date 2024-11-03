В Украину залетают российские "Шахеды": какие области под угрозой
Российская армия вечером 3 ноября в очередной раз запустила по Украине свои беспилотники типа "Шахед" Из-за этого в ряде областей звучала воздушная тревога.
Сначала тревога звучала в северо-восточном регионе страны. 24 Канал призывает жителей областей, где звучала сирена, направляться в укрытие гражданской защиты.
К теме Авиаэксперт объяснил, почему сложнее сбивать "Шахеды", которые очень низко летят
Что известно о воздушной тревоге
Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
В Сумах прогремели взрывы. Мониторы пишут об угрозе баллистики для области. Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте Воздушные силы написали о группе ударных БПЛА на севере Сумщины. Курс юго-западный! Мониторинговые телеграм-каналы пишут о, по меньшей мере, 3 группах БПЛА через Шостку на Новгород-Северский. Также мониторы отметили, что отмечены пуски БпЛА типа "Шахед" из Приморско-Ахтарска.
В Сумах прогремели взрывы. Мониторы пишут об угрозе баллистики для области.
Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте
Воздушные силы написали о группе ударных БПЛА на севере Сумщины. Курс юго-западный!
Мониторинговые телеграм-каналы пишут о, по меньшей мере, 3 группах БПЛА через Шостку на Новгород-Северский.
Также мониторы отметили, что отмечены пуски БпЛА типа "Шахед" из Приморско-Ахтарска.