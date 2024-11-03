В Украину залетают российские "Шахеды": какие области под угрозой

Российская армия вечером 3 ноября в очередной раз запустила по Украине свои беспилотники типа "Шахед" Из-за этого в ряде областей звучала воздушная тревога.

Сначала тревога звучала в северо-восточном регионе страны. 24 Канал призывает жителей областей, где звучала сирена, направляться в укрытие гражданской защиты.

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Что известно о воздушной тревоге

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