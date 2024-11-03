В Украину залетают российские "Шахеды": какие области под угрозой

3 ноября 2024, 19:08
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Автор: Владислав Кравцов

Российская армия вечером 3 ноября в очередной раз запустила по Украине свои беспилотники типа "Шахед" Из-за этого в ряде областей звучала воздушная тревога.

Сначала тревога звучала в северо-восточном регионе страны. 24 Канал призывает жителей областей, где звучала сирена, направляться в укрытие гражданской защиты.

К теме Авиаэксперт объяснил, почему сложнее сбивать "Шахеды", которые очень низко летят

Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.

19:40, 03 ноября

В Сумах прогремели взрывы. Мониторы пишут об угрозе баллистики для области.

19:03, 03 ноября

Где сейчас звучит воздушная тревога: смотрите на карте

18:47, 03 ноября

Воздушные силы написали о группе ударных БПЛА на севере Сумщины. Курс юго-западный!

18:45, 03 ноября

Мониторинговые телеграм-каналы пишут о, по меньшей мере, 3 группах БПЛА через Шостку на Новгород-Северский.

18:45, 03 ноября

Также мониторы отметили, что отмечены пуски БпЛА типа "Шахед" из Приморско-Ахтарска.