4 января, 23:19
4

Украину атакуют "Шахеды": в каких областях есть тревога

Владислав Кравцов

Российская армия со вчерашнего дня 4 января снова атакует Украину своими ударными дронами-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого областями распространяется воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Где сейчас есть тревога?

Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте

 

22:48, 04 января

  • Черниговщина – группа БПЛА на Славутич.

  • Сумщина группа БПЛА мимо Бурынь, Путивль – западным курсом.

  • Группа БПЛА на Харьковщине – курсом на Полтавщину, Днепропетровщину.

  • Группа БПЛА на юге Полтавщины – курсом на запад.

  • Группа БПЛА на севере Днепропетровщины – в западном направлении.

22:14, 04 января

Группа БПЛА на Харьковщине – курсом на Полтавщину, Днепропетровщину.

21:44, 04 января

Группа БПЛА на Харьковщине, мимо Балаклеи – западным курсом.

21:20, 04 января

БПЛА на Харьковщине – курсом на Златополь, Слобожанское, Барвенково.

20:25, 04 января

  • Группа БПЛА на Черниговщине курсом на Репки.

  • БПЛА на севере Харьковщины курсом на Харьков.