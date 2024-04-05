Украину атаковали "Шахеды": в ряде областей звучала воздушная тревога
Российская армия ночью 5 апреля в очередной раз запустила по Украине свои беспилотники типа "Шахед". В ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских дронов-камикадзе.
В первую очередь опасность существовала для жителей южных и восточных регионов. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это поможет уберечь жизни и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Что известно о воздушной тревогеОбратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
Отбой угрозы ударных беспилотников по областям. Воздушные силы сообщили о движении ударных БПЛА: Воздушные силы сообщили, что другая группа ударных БПЛА с Херсонской области направляется в Днепропетровскую в северном направлении. Движение БПЛА курсом на Запорожье! В Харьковской и Сумской областях – угроза баллистики. Воздушные силы отметили, что группа ударных БПЛА в Днепропетровской области летит в северо-восточном направлении. Военные предупредили жителей Никополя, что ударный БПЛА летит в направлении города. Воздушные силы сообщили о движении БПЛА типа "Шахед" из Херсонской в направлении Днепропетровской области.
Отбой угрозы ударных беспилотников по областям.
Воздушные силы сообщили о движении ударных БПЛА:
Воздушные силы сообщили, что другая группа ударных БПЛА с Херсонской области направляется в Днепропетровскую в северном направлении.
Движение БПЛА курсом на Запорожье!
В Харьковской и Сумской областях – угроза баллистики.
Воздушные силы отметили, что группа ударных БПЛА в Днепропетровской области летит в северо-восточном направлении.
Военные предупредили жителей Никополя, что ударный БПЛА летит в направлении города.
Воздушные силы сообщили о движении БПЛА типа "Шахед" из Херсонской в направлении Днепропетровской области.