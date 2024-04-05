Украину атаковали "Шахеды": в ряде областей звучала воздушная тревога

Российская армия ночью 5 апреля в очередной раз запустила по Украине свои беспилотники типа "Шахед". В ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских дронов-камикадзе.

В первую очередь опасность существовала для жителей южных и восточных регионов. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это поможет уберечь жизни и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о воздушной тревоге

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