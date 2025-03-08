8 марта, 20:31
Россия снова атакует Украину "Шахедами": где сейчас звучит тревога
Российская армия вечером 8 марта запустила по территории Украины свои ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого по стране начала распространяться тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.
К теме Россияне атаковали Украину ракетами и 145 БПЛА: сколько сбила ПВО
Что известно о воздушной тревоге
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.