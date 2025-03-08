Россия снова атакует Украину "Шахедами": где сейчас звучит тревога

Российская армия вечером 8 марта запустила по территории Украины свои ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого по стране начала распространяться тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

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Что известно о воздушной тревоге

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